〈陸港盤後〉中國總理稱政策效應不斷顯現 A股三大指數齊揚

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-04-09 16:30

中國 A 股市場三大指數周二（9 日）收盤同步走高，滬指漲 0.05%，國務院總理李強表示，政策效應不斷顯現，經濟長期向好的趨勢不變。

滬指周二收盤漲 0.05% 報 3,048.54 點，深證成指漲 0.58% 報 9,448.98 點，創業板指漲 1.14% 報 1,827.58 點。兩市成交額合計人民幣 7,963 億元，「北向資金」淨買入 10.55 億元。

旅遊、醫藥、化工、有色、房地產、半導體等類股走高，釀酒、汽車、煤炭等族群上揚，石油、保險等類股下跌。

香港恒生指數周二收盤漲 0.57%，報 16,828.07 點，恒生科技指數漲 0.98%，報 3,478.24 點。

李強周一主持召開經濟形勢專家和企業家座談會，聽取當前經濟形勢和下一步經濟工作的意見。

在認真聽取專家和企業家發言後，李強指出，今年以來，政府堅持穩中求進、以進促穩、先立後破，在轉方式、調結構、提品質、增效益上持續用力，政策效應不斷顯現。

不過，他也坦言，當前外部環境複雜性、嚴峻性、不確定性上升，經濟運行中存在的問題，還需下功夫解決。