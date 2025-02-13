〈陸股盤後〉上海發布新一輪政策 推動經濟持續回升 市場不領情

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2025-02-13 16:30

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中國股市三大指數周四（13 日）收盤同步走低，上海發布新一輪政策，帶動經濟持續回升，但市場未領情。

滬指周四收盤跌 0.42% 報 3,332.48 點，深證成指跌 0.77% 報 10,626.62 點，創業板指跌 0.71% 報 2,176.16 點，滬深北三市成交額合計人民幣 1.8543 兆元。

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半導體、汽車、工程機械、化工、石油等類股走低，釀酒、媒體、房地產等族群拉升，DeepSeek 概念股活躍。

上海市發改委周四表示，為全力帶動第一季上海市經濟實現良好開局，全力鞏固經濟持續回升勢頭，在延續一批、完善一批存量政策基礎上，上海制定一批增量政策，以政策有效性因應外部環境變化不確定性。

政策主要包括八個方面：

一是用好用足財政政策和金融政策。包括推動地方政府專項債券擴圍增量，切實減輕企業負擔，加強中小微企業融資服務，支持企業併購重組，增強金融服務實體經濟能力。

二是著力激發有潛能的消費。包括加力實施消費品以舊換新，促進服務消費提質擴容，文旅商體展聯動吸引外來消費。

三是著力擴大有效益的投資。包括加快推進「兩重」項目建設，加大設備更新和技術改造投資力度，著力激活民間投資，加強投資項目要素保障。

四是促進外貿外資穩量提質。包括強化穩外貿支持保障，提高利用外資品質，強化「走出去」安全保障。

五是支持服務業改革創新。包括做大服務業總量規模，深化服務業開放試點和制度創新，促進生產性服務業提升能級，加快培育高品質生活性服務業。2024 年，上海第三產業增加值佔全市 GDP 比重達到 78.2%，服務業發展對穩定就業、提高收入、促進消費具有重要作用。

六是促進重點行業創新升級。包括支持企業升規做強，加強產業創新和科技創新深度融合，支持製造業重點領域發展。實施「上海製造」品牌崛起計畫，支持汽車、電子、高端裝備等傳統產業轉型升級，提升時尚消費品競爭力。

七是支持經營主體健康發展。包括持續改善營商環境，保障企業用地需求，實施更具吸引力的人才政策，加強招商引資和企業服務一體化。實施強化營商環境 8.0 版行動方案，嚴格規範涉企行政檢查，深化工業領域 AEO（經認證的經營者）制度試點，對中低風險行政檢查情境實施免檢少檢，展開清欠企業賬款專項行動，落實國家工商業用地使用權到期續期政策，實施產業用地「保量控價」措施，加大企業引進人才支持力度。完善招商引資和產業扶持政策，加強招引項目全鏈條服務。