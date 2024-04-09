聯發科進軍生成式AI平台 繁中LLM超越GPT3.5

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-04-09 14:03

IC 設計大廠聯發科 (2454-TW) 今 (9) 日舉辦論壇，正式推出生成式 AI 服務平台 MediaTek DaVinci，也稱「聯發科達哥」，同時旗下聯發創新基地釋出最新的繁體中文大型語言模型 MediaTek Research BreeXe (MR BreeXe)，參數模型高達 450 億個，能力超越 GPT3.5。

AI 暨數據工程處協理葉家順指出，MediaTek DaVinci 是個高整合度、高擴展性的開放式平台，可讓客戶自由選擇模型、串接資料來源等，甚至模型也可以進行客製化，目前已有超過 20 家高科技廠、超過 10 家消費品牌、6 家金融業、3 家電信業以及 5 家傳統產業加入達哥生態系。

聯發科說，MediaTek DaVinci 是基於生成式 AI 服務框架 (GAI Service Framework, GAISF) 下去開發的，原先是為集團內部打造具資料安全性、提高生產力的生成式 AI 工具，後續獲各部門廣泛使用，進一步提高生產力。

隨著 MediaTek DaVinci 發展越趨成熟，聯發科也將其發展成可供外部企業導入的生成式 AI 服務平台，且除了客戶外，也有系統整合、雲端服務、教育機構、新創公司、模型供應商等加入 MediaTek Davinci 生態系。

此外，聯發科旗下聯發創新基地也釋出最新繁體中文大語言模型「MR BreeXe」，其以 Mixtral 8x7B 模型為基礎開發，繼承 Mixtral 多專家模型特有的節省運算資源、提升速度優勢，再加上聯發創新基地的預訓練 (pre-training) 後，不但在繁體中文測試項目 (TMMLU+、MT Bench TW) 超越 GPT-3.5，並對台灣常見之地端應用特別進行優化，提升產業界使用生成式 AI 與檢索增強生成 (RAG) 的體驗。

聯發科也因與輝達 (NVDA-US) 關係緊密，MR BreeXe 也是首家台廠基於輝達的 Taipei -1 GPU 超級電腦 DGX GH200 上進行訓練的業者，透過 MediaTek Davinci，支援全地端與部分地端的佈設場景，並可依需求進行多樣本學習 (few-shot learning) 甚至微調 (fine-tuning) 的客製化。

葉家順表示，MediaTek DaVinci 解決許多企業在採用生成式 AI 的痛點，讓各行各業在確保資訊安全的環境下，可善用已有強大基礎的平台開發專屬的生成式 AI 應用。隨著更多企業與開發者加入 MediaTek Davinci 生態系，相信 MediaTek DaVinci 的能力將會持續爆發性成長，成為企業的得力助手。