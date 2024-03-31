聯發科繼星宸後另一轉投資ITH-KY送件申請上市

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-03-31 11:37

ITH-KY 營運主體為奕力科技。聯發科在 2015 年時決議以全數現金 36.6 億元收購奕力科技，將其併入旗下晨發，但聯發科近年積極轉型，專注在高毛利產品，因此在 2020 年 7 月底決議將低於毛利率 4 成的奕力科技出售給東博資本。

ITH-KY 現階段股本 45.24 億元，董事長為梁公偉，梁公偉為晨星董事長；晨星主力產品為電視控制主晶片，在全球市佔率過半，且毛利率超過 4 成，在當年讓聯發科感受不少壓力，但在 2012 年大小 M 合併後，與聯發科也從激烈競爭態勢轉為合作綜效，後續也變成聯發科現有的電視晶片部門。

由於梁公偉已許久不公開露面，最近一次即是在 2018 年首度列為聯發科董事會成員，此次奕力科技再度以 ITH-KY 之名捲土重來上市，也讓外界高度關注；奕力現階段營收以手機為主，包括 TDDI、OLED 驅動 IC 等，也持續開發車用產品。