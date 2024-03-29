黃金再創歷史新高 分析師：聯準會降息預計成為新的動力

鉅亨網新聞中心 2024-03-29 21:53

國際金價再創新高，周四 (28 日) 價格來到每盎司 2241 美元，較上周上漲 2.7%。在周五因長周末假期交易日縮短之下，黃金本月共上漲 9%，本季漲幅為 8%。

Barchart 高級市場分析師 Darin Newsom 表示，黃金上漲是一個信號，表明投資者擔心聯準會開始降息時將無法控制通膨。

他表示：「地緣政治擔憂仍然存在，隨著 11 月美國大選的臨近，這種擔憂只會繼續加劇。如果聯準會開始降息，債券殖利率將會下降，這使得黃金成為更具吸引力的避險資產。」

貴金屬分析師、《礦業股票雜誌》創辦人 David Kranzler 在社群媒體評論中表示，以貨幣零到期日 (MZM) 衡量的美國貨幣基礎自 2023 年 3 月以來成長了近 10%。他說：「黃金嗅到了某個時刻即將到來的大規模印鈔計畫。 事實上，低等級印鈔已經發生。」

金價創下歷史新高之際，Forexlive.com 首席貨幣策略師 Adam Button 表示，他預計這只是漲勢的開始。

Button 認為，貴金屬產業在更廣泛的市場中仍然被忽視。 他補充說，儘管採礦業已脫離低點，但與金價相比，其價值仍被嚴重低估。

盛寶銀行商品策略主管 Ole Hansen 表示，他預期黃金市場還有進一步的上漲潛力。