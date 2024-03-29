黃金再創歷史新高 分析師：聯準會降息預計成為新的動力
鉅亨網新聞中心 2024-03-29 21:53
國際金價再創新高，周四 (28 日) 價格來到每盎司 2241 美元，較上周上漲 2.7%。在周五因長周末假期交易日縮短之下，黃金本月共上漲 9%，本季漲幅為 8%。
一些分析師表示，黃金正在吸引新的動力，因為通膨的威脅已不如以前。 上周，聯準會表示，儘管通膨率保持在 2% 的目標之上，但今年仍尋求三次降息。
Barchart 高級市場分析師 Darin Newsom 表示，黃金上漲是一個信號，表明投資者擔心聯準會開始降息時將無法控制通膨。
他補充說，他還認為黃金作為地緣政治風險對沖工具得到了很好的支撐。
他表示：「地緣政治擔憂仍然存在，隨著 11 月美國大選的臨近，這種擔憂只會繼續加劇。如果聯準會開始降息，債券殖利率將會下降，這使得黃金成為更具吸引力的避險資產。」
同時，一些分析師指出，隨著美國政府債務持續攀升，美元正在失去對黃金市場的控制。同時，一些分析師指出，隨著美國政府債務持續攀升，美元正在失去對黃金市場的控制，但其貨幣供應量卻一直在增長。
貴金屬分析師、《礦業股票雜誌》創辦人 David Kranzler 在社群媒體評論中表示，以貨幣零到期日 (MZM) 衡量的美國貨幣基礎自 2023 年 3 月以來成長了近 10%。他說：「黃金嗅到了某個時刻即將到來的大規模印鈔計畫。 事實上，低等級印鈔已經發生。」
金價創下歷史新高之際，Forexlive.com 首席貨幣策略師 Adam Button 表示，他預計這只是漲勢的開始。
Button 認為，貴金屬產業在更廣泛的市場中仍然被忽視。 他補充說，儘管採礦業已脫離低點，但與金價相比，其價值仍被嚴重低估。
盛寶銀行商品策略主管 Ole Hansen 表示，他預期黃金市場還有進一步的上漲潛力。
他表示，黃金在抵禦美元和殖利率波動的阻力上，其能力讓人印象深刻，它凸顯了一個持續吸引需求的市場，使對避險金捍衛其巨額多頭部位成為一項相對容易的任務。
他說： 「過去幾周，我主要擔心的是疲軟的風險會迫使大量多頭清算，但隨著價格現在高於 2200 美元，這種風險繼續減弱。」
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