裕民攜手伊藤忠商簽MOU 開發雙燃料散裝船

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-03-22 18:00

散裝航商裕民 (2606-TW) 今 (22) 日宣布，子公司裕民航運 (新加坡) 與日本伊藤忠商事株式會社 (ITOCHU) 簽署合作備忘錄 (MoU)，將共同探討開發營運氨氣雙燃料(ammonia dual-fuel) 散貨船，目標成為國際海運業在脫碳技術方面領導者。

裕民說明，對雙燃料船舶技術的投入、執行和商業化的經驗和能力，促使主要貨主、造船廠和船東三方建立緊密的合作關係，而這些經驗將在推進氨氣燃料船舶的開發中，發揮重要關鍵作用。

裕民目前擁有 4 艘液化天然氣雙燃料海岬型散貨船，並積極進行安裝旋轉風帆 (Rotor Sail)、碳捕捉系統 (carbon capture system) 以及將傳統油料系統改裝為甲醇雙燃料 (methanol dual-fuel) 船舶的可行性研究，預期可在未來顯著減少現有船隊的碳足跡。

裕民進一步指出，此合作備忘錄也探討和實施其他降低海運排放的解決方案，例如使用甲醇等替代燃料以及各種節能設備。