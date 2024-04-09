巧新Q1營收寫單季第5高 今年拚打造二大新成長引擎

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-04-09 10:09

全球汽車輪圈領導大廠巧新技 (1563-TW) 公布 3 月合併營收 6.53 億元，月增 6.92%，年減 3.62%，第一季合併營收達 19.5 億元，年增 9.16%，創單季第五高紀錄；巧新擁有領先的鍛造技術，正積極切入新應用，據悉已與數家半導體晶圓設備商接洽和認證中，同時，巧新也擴大使用再生鋁料，未來龐大應用商機可期。

巧新第一季受惠豪華車市場銷售穩健，推升鍛造輪圈需求，包括豐通、JLR、Porsch 等歐美、日系車廠客戶對客製化輪圈的提貨量保持熱絡。

法人認為，隨著巧新在產能規模經濟、產品結構優化、成本費用嚴控、生產效率精進，加上運費、匯率等回歸正常水位，第一季獲利有望繳亮眼成績，尤其可關注使用屏東熔煉廠再生鋁料，不僅有利提升毛利率，未來在再生鋁市場龐大應用商機可期。

巧新多年來在研發、技術、製程方面的持續精進備受客戶肯定，巧新實驗室與奧地利測試設備廠 Alpine 共同成功開發全球第一座外轉鼓式輪圈雙軸試驗機，也是台灣唯一一座可模擬德國紐柏林賽道之複合式輪圈疲勞耐久試驗機，是巧新成為多家世界頂尖超跑與豪華汽車品牌車廠最佳合作夥伴的關鍵。