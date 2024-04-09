網通與消費性產品導入 今年WiFi 7滲透率達6.4%

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-04-09 12:20

DIGITIMES 研究中心分析師簡琮訓表示，WiFi 聯盟在今年開始啟動 WiFi 7 產品認證，加上全球逐步開放 6GHz 頻段，網通與消費性電子產品陸續導入 WiFi 7，預估今年全球 WiFi 7 產品滲透率將達 6.4%。

簡琮訓指出，智慧型手機、PC 為第一波 WiFi 規格升級的主力消費性電子產品，不過 WiFi 7 晶片因採用先進製程生產，使得晶片成本提高，因此今年手機與 PC 僅優先導入高階機種。

網通產品方面，簡琮訓觀察，路由器、AP、閘道器等網通設備最優先升級至 WiFi 7 規格，待基礎設施布署完善後，智慧型手機與 PC 則為接續升級 WiFi 7 的首波消費性電子產品，不過產品升級初期價格相對高。

簡琮訓以 TP-Link 為例，入門款 WiFi 7 網通設備定價為新台幣 9999 元，不過前一代的 WiFi 6/6E 的網通設備售價則為 3000 元以下，顯現 WiFi 7 初期價格相對高昂。簡琮訓孫認為，由於新舊產品價差大，因此 WiFi 7 產品仍組處市場導入期，滲透率有限，預估今年僅有 6.4% 的滲透率。

進一步觀察 WiFi 7 的晶片供應者，簡琮訓提到，手機 WiFi 7 晶片由高通 (QCOM-US)、聯發科 (2454-TW)、博通 (AVGO-US) 三大業者角逐，其中高通與聯發科提供手機應用處理器與 WiFi SoC 解決方案，可以幫助手機業者進行系統整合與認證流程。

博通的手機 WiFi 業務大客戶則為蘋果 (AAPL-US)，2024 年下半可望藉由 iPhone 16 系列上市，加大出貨力道。簡琮訓預估，2024 年全球支援 WiFi 7 的智慧型手機滲透率將超過 10%。

PC WiFi 7 晶片市場方面，簡琮訓則認為英特爾 (INTC-US)、高通與聯發科的 PC 處理器因綁定 WiFi 7 晶片銷售，將是三大業者穩定 WiFi 7 晶片出貨的利器。不過，同樣因為晶片成本考量，高階與電競 PC 將是首波採用 WiFi 7 解決方案的機種。

簡琮訓預估，在 WiFi 聯盟正式啟動 WiFi 7 產品認證，加上全球多數地區開放 6GHz 頻段的帶動下，將有更多 Wi-Fi 7 產品面市，使 2025 年 WiFi 7 產品滲透率有望翻倍成長，由 2024 年 6.4% 提升至 15%。