缺乏聯邦資金 應材恐延後或取消加州研發中心興建計畫

鉅亨網編譯林薏禎 2024-04-09 10:17

舊金山紀事報 (San Francisco Chronicle) 周一 (8 日) 引述知情人士說法報導，因缺乏聯邦資金，半導體設備商應材 (AMAT-US) 可能延後或放棄斥資 40 億美元在矽谷興建研發設施的計畫。

另一位熟悉該項目的消息人士稱，應材正考慮將該座設施遷出加州。

報導傳出後，應材未立即回應路透置評請求。應材股價周一收盤漲 0.57% 至每股 209.04 美元，盤後變動不大。

美國總統拜登在 2022 年底簽署一項法案，為國內半導體研究和生產提供總額 527 億美元的補貼預算，商務部計劃將其中的 110 億美元用於晶片研發，390 億美元用於支持晶片生產。

不過，拜登政府上月表示，由於對晶片生產補貼的需求龐大，將取消《晶片與科學法》(Chips and Science Act) 中，為擴建或興建晶片研發設施所提供的補貼項目。加州州長和參議員隨後呼籲撤銷上述決定，警告若不向商業研發項目提供強力支持，美國恐失去在半導體領域的領導地位。