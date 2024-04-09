劍指微軟、蘋果 輝達今年Q1市值飆升逾1兆美元

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-04-09 13:35

GPU 晶片大廠輝達輝達 (NVDA-US) 今年延續去年瘋狂漲勢，表現居標普 500 指數公司之冠，這家人工智慧巨頭去年第四季業績令該公司市值短短一個月內就增逾 4000 億美元，今年首季股價成長更是瘋狂，根據 Stocklytics.com 數據顯示，股票價值增加超過 1 兆美元，比去年全年增加了 15%。

自輝達去年透露預計將從 AI 崛起中獲利多少以來，這家 AI 晶片大廠便一直處於美股上漲前沿，推動標普 500 頻創新高，每逢財報發表後，股價都進一步走高，不到一年半時間內上漲了六倍多。

光是去年，輝達股價就增加近 8800 億美元，雖然這是一個相當令人印象深刻的成長，但今年前三個月表現卻超越去年全年，市值增逾 1 兆美元，比去年全年增加 1450 億美元至 2.25 兆美元，自 2022 年 12 月以來成長 529%，成為全球市值第三大科技公司。

相比之下，Meta Platforms(META-US) 今年首季市值僅增 3500 億美元，比輝達少了三倍，微軟微軟 (MSFT-US) 和谷歌母公司 AlphabetGoogle(GOOGL-US) 緊隨其後，分別增加 3370 億美元和 1250 億美元。

若繼續以今年首季速度成長，輝達可能很快就會實現其他科技公司無法實現的目標，取代蘋果成為全球科技二哥，蘋果截止周一 (8 日) 市值為 2.62 兆美元，比輝達多 3660 億美元。

輝達主流 GPU 全球價格可能上漲

過去幾年，受到通膨、製造成本上升、庫存限制以及市場普遍缺乏競爭，PC 遊戲玩家被迫為新 GPU 付出越來越多的錢，根據中國媒體 IT 之家報導，由於價格實惠的顯示卡供不應求，輝達的附加板 (AIB) 合作夥伴將平均將價格提高約一成，尤其是主流市場的合作夥伴，華碩、技嘉、索泰等品牌的 RTX 4070 Super 等顯示卡價格也都漲約 100 元，但由於此類 GPU 售價通常在 4900 元左右，所以漲幅並不大。

然而，輝達 RTX 4060 型號和最近更新的 RTX 3050 系列價格也上漲了 50 元，而且考慮到這些顯示卡的整體價格較低，漲幅代表了更大的百分比變化，即便價格仍低。

報導中雖未指明是否已經漲價一成，或是否漲價會在未來幾個月發生，但輝達一直在限制 RTX 4060 Ti 新晶片的供應來保持價格上漲，因先前 GPU 庫存已經耗盡。

由於中國據估計有超過 3 億 PC 遊戲玩家，有相當多的客戶希望使用最新的 GPU 升級自家 PC，因此隨著 AIB 合作夥伴努力讓該特定市場供應閃亮的新顯示卡，這很有可能會影響其他地區的價格，專家最新則預估中階 GPU 不會突然上漲 50 美元，但若某些超頻型號大幅上漲，也不會讓人感到驚訝。

分析師用中國需求情況估輝達目標價

花旗去年 10 月曾指中國是全球最大的半導體市場，占全球最終銷售額的 31.4%，也就是 5740 億美元中的 1800 億美元，但去年全球半導體營收年減 11%，其中中國進口量更出現有史以來最大降幅。

然而，KeyBanc 分析師 John Vinh 和 Jim Long 認為情況可能正在好轉，並在調升輝達跟其他晶片商股價目標時看到了中國復甦的跡象，兩人出具研究報告稱目前尚不清楚是真正的最終需求還是只是補充庫存，但中國市場轉售情況似乎比世界其他地區更好，他們也將輝達的目標價從 1100 美元上調至 1200 美元，同時維持買進評等。

分析師表示，正面影響包括 Nvidia GB200 網路電腦系統的供應鏈回饋，平均售價為 150 萬至 200 萬美元的 GB200 系統預計將在 2025 年成為主流配置，大多數通路夥伴預計第二季或第三季會較上季成長，但成長速度會更加謹慎，但不是 V 形復甦。