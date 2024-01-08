威宏去年營收達79.45億元創歷史次高 全年可望賺回一個股本

專業運動裝備及精品包袋製造商威宏 - KY(8442-TW) ，今 (8) 日公布最新營收，2023 年全年營收達 79.45 億元，年減 6.95%，爲歷史次高，威宏認為，運動產業庫存已在去年上半年正式落底，加上巴黎奧運在即，帶動相關供應鏈拉貨動能強勁，以運動包袋及高爾夫球袋生產為主的越南德御廠，今年第首季的訂單明朗。

威宏 - KY 在 2023 年 12 月營收 6.37 億元，月減 0.66%，年減 3.41%，2023 年第四季營收 19.21 億元，季減 8.8%，年減 10.08%，2023 年全年營收達 79.45 億元，年減 6.95%，爲歷史次高。

威宏 - KY 在 2023 年已完成發行有擔保可轉換公司債 (CB) 及發行現增股籌資近 8 億元， 威宏 - KY 主管指出，在輕奢與精品包袋事業方面，既有客戶包括 TUMI、LONGCHAMP 則維持穩定訂單挹注，即便終端品牌對 2024 年全球消費景氣略趨保守，仍樂觀 2024 年飛行航班持續增加，帶動跨境商務旅遊人潮，輕奢精品包袋及行李箱的購物與汰換需求將可望延續。

同時威宏也積極接洽新客戶，並以美系潮牌包袋為主要目標，樂觀 2024 年仍能維持一定成長動能。

威宏 - KY 2023 年前三季稅後純益 4.9 億元，年增 0.94%，每股純益 8.07 元。法人估，威宏 – KY 在 2023 年可望賺回超過一個股本，2024 年業績也不看淡。