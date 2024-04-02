威宏-KY 上半年訂單旺旺 力拼全年營收雙位數成長

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-04-02 17:21

專業運動裝備及精品包袋製造商威宏 - KY(8442-TW) ，在 2023 年賺回超過一個股本，威宏 - KY 今 (2) 日出席交易所的業績發表會，財務長王棠楷指出，2024 年上半年訂單已滿載，全年力拼繳出雙位數成長成績單，且以目前客戶端所給的訂單應該是有機會達標。

對於整體的營運趨勢，王棠楷指出，通膨影響減弱，評估運動相關用品庫存逐漸去化，2024 年度訂單應該會漸漸成長，目前威宏 - KY 越南廠的營收雙位數的成長。另外，手套護具今年營收預期將會持平，2025 年柬埔寨廠完工後，將有成長動能。

王棠楷並且指出，在精品包袋方面，今年主力推廣球袋系列，新款下單量大幅增加，持續開發聯名款，穩定 TUMI 主要供應商地位，另外，新年度物流袋銷售預計可望增加 25% 以上，也將持續開發新品牌，AUPEN 預計 2025 年將開始交貨。

威宏 - KY 目前已完成設立 136 條生產線，王棠楷說，公司在東南亞的基地如泰國、柬埔寨等都還有空的產能可以接更多的回流訂單，由於設備機械都已經有了，只要招工訓練即可生產。未來中國大陸生產將以當地境內需求為主，如對 Nike 的生產在中國大陸境內，只針對中國大陸內銷，對歐美等國出貨將陸續轉移至東南亞各國，目標東南亞地區營收貢獻比重提升至 7 成，大陸地區則降為 3 成。

威宏 - KY 子公司威保在柬埔寨購入 40 萬平方米的土地，已在 2024 年的第一季動工，預計在 2024 年底 NIKE 驗廠並投產。

威宏 - KY2023 年營收 79.21 億元，毛利率 20.3%，年減 0.62 個百分點，稅後純益 6.17 億元。年減 3.11%，每股純益 10.07 元。爲連兩年賺回超過一個股本。擬配發每股現金股利 5.3 元，盈餘配發率超過 5 成。