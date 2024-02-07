威宏1月營收7.18億元創歷年同期新高年增46%

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-02-07 13:36

專業運動裝備及精品包袋製造商威宏 - KY(8442-TW) 今 (7) 日公布 2024 年 1 月營收為 7.18 億元，創歷年同期新高，主要去年第四季因船舶周轉率影響遞延的訂單已陸續出貨，且終端品牌商因應農曆新年假期提前拉貨帶動相關營收。

威宏 - KY 2024 年 1 月營收 7.18 億元，月增 12.54%，年增 46.92%。也是近 5 個月來新高。威宏主管說，進一步指出，因疫情造成之不利因素已完全消散，近年集團透過併購推升營收規模，也是帶動 1 月營收創下歷年同期新高表現主因之一。

隨全球航空旅行需求持續復甦，跨境商務及旅遊活動熱絡，帶動各國輕奢精品與免稅店銷售回溫，消費動能明顯增強，威宏表示，2024 巴黎奧運除帶動運動風氣盛行，同時也增加時尚之都的輕奢精品包袋銷量，既有客戶 LONGCHAMP、TUMI 正加快實體店面鋪貨動能，其下單力度強勁，訂單能見度直達上半年無虞。

運動產業部分，巴黎奧運舉行在即，使運動風氣盛行，帶動運動相關配件與包袋相關品牌拉貨動能轉趨積極，其中越南德御擁有成熟的高爾夫球袋製程，其訂單能見度直達第二季，目前已進行加班生產並計劃逐步增聘人力，預計在農曆年後補足相關產線需求，產能幅度將進一步增加，整體訂單動能樂觀可期。

此外，威宏積極配合客戶分散單一生產地區風險政策，目前東南亞生產基地佈局有成，並持續受惠從中國大陸轉出之轉單效益，旗下子公司威保於柬埔寨購入土地，預計第一季正式動工興建，最快在今年下半年由 NIKE 驗廠後，2025 年度開始投入產能並貢獻營收，未來運動配件、手套及護具生產重心將陸續轉移至柬埔寨二廠，並將逐步擴增機能衣等其他業務，締造更多元化產品組合。

同時威宏仍持續評估接單狀況並適當擴編生產線，目前東南亞生產基地越南廠、柬埔寨一廠及泰國廠已預留足夠廠房空間，可隨訂單增加在短時間内建置生產設備投入生產，產線具備調整彈性空間，能快速應對大量訂單需求。

威宏對 2024 年全年營運展望樂觀向上，隨巴黎奧運商機持續發酵，帶動民眾運動風氣及跨境商務旅遊增長，終端品牌拉貨動能明顯增溫，輕奢精品、行李箱及運動事業可望維持成長動能，威宏將積極開發電商潮牌新客戶，並鞏固現有客戶之主要供應商地位。威宏因疫情而暫緩的併購計畫已重啟評估，預期今年可有所斬獲，透過整併集團上下游事業體，進一步擴增集團規模，為未來營運動能增添薪火，創造更高獲利空間。