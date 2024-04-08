輝達投資台灣最大AI超級電腦「Taipei-1」將啟用 可申請提供免費部分算力

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-04-08 18:23

經濟部訂於 113 年 4 月 19 日與 輝達 (NVIDIA)(NVDA-US) 舉行「Taipei-1 算力申請說明會」，將免費提供 AI 算力給產官學研與新創進行研發使用，鼓勵我國投入生成式 AI、大型語言模型、數位孿生等前瞻技術研發，厚植台灣 AI 核心技術，有意申請免費算力者，可自即日起至 5 月 30 日間遞件。

經濟部表示，其推動「領航企業研發深耕計畫」(大 A + 計畫)，吸引國際級大廠來台設立研發中心，NVIDIA（輝達）投資布局前瞻 AI 技術研發、建置 AI 超級電腦 「Taipei-1」、與我國產學研合作研發 AI 技術與產品、支持中小企業與新創導入 AI 應用，並培育台灣 AI 人才等，帶動台灣成為全球 AI 產業生態系的重要夥伴。

「Taipei-1」是人工智慧與數位孿生運算的 AI 超級電腦，已於 112 年底建置完成，其目的為加強 AI 研發。經濟部積極與 NVIDIA 商議，將「Taipei-1」部分高速運算資源免費提供我國研發使用。

為使各界了解相關申請事項，經濟部產業技術司與 NVIDIA 於 4 月 19 日進行「Taipei-1 算力申請 (CFP) 說明會」，將就 Taipei-1 的技術規格與軟硬體環境、申請辦法及流程進行說明；同時，為使高速運算資源發揮其最大效益，產業技術司將籌組專家委員會針對各界提案進行審議，採批次收件、批次審查，相關評核結果預計於 6 月底公布。

AI 超級電腦為推動科技研發與創新之重要基礎設施，經濟部推動大 A + 計畫，支持 NVIDIA 在台建置「Taipei-1」，有助提升我國 AI 模型開發能力並可快速佈建，預期可帶動自動駕駛、醫療影像、智慧製造、智能交通、安全監控、智慧客服等領域大步前進，此高速運算資源將有助我國快速建構生成式 AI 核心技術，掌握 AI 巨大產業商機。