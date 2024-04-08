〈0403強震〉中華信評：衝擊台產險業獲利有限 多數業者可吸收

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-04-08 19:42

2024 年 4 月 3 日上午，台灣東部發生強震，造成多地嚴重災損，中華信評今 (8) 日表示，對於國內產險業來說，預期因地震所衍生的最終成本，應在業者可控管的範圍內，多數公司皆有充裕的資本緩衝空間來因應潛在最終損失，此外，部分保險公司也因母公司的財務支持而受惠，這些公司長期與短期的信用穩定性因而獲得支持。

中華信評認為，由於台灣為易發生地震的地區，台灣保險公司普遍擁有允當的再保險保障以因應其面臨的巨災風險，而此類再保險保障明顯降低了重大事件對產險業淨綜合成本率的影響。

例如，1999 年台灣發生規模 7.6 的大地震，全台灣均因此遭受重創時，再保險保障使台灣產險業者當年度的淨綜合成本率為 101.2%，而毛綜合成本率則為 115.1%。當 2001 年納莉颱風為全台灣帶來重大財損時，台灣產險業的淨綜合成本率為 100.8%，毛綜合成本率則為 106.6%。

國內產險公司對火災與自然災害事件造成損失的風險自留偏好大致維持穩定，有助於控管近期地震產生的最終成本。此外，台灣民眾的地震保險保障滲透率在中等水準，截至 2024 年 1 月 31 日止，台灣約有 38% 的住宅不動產擁有地震險的保障。因此，中華信評預測，產險業的淨保險損失應僅占此次地震衍生之所有損失的一部分。

不過，台灣產險公司此刻為維持資本緩衝空間而面臨的挑戰較 25 年前更加複雜。在保障範圍擴大之下，該產業如今可能面臨較高的理賠風險；繼之前遭逢的巨災事件後，再保險成本已有升高；由於對工業與科技公司的提供保障範圍已有擴大，如今商業火險與營運中斷險所導致的潛在損失可能較幾十年前更高。

與此同時，部分保險公司能夠使用的特別準備金以抵銷此次巨災對獲利的影響之彈性較過去幾年更為有限，因為這些業者已使用大部分的準備金來抵銷 2022 年時新冠肺炎疫情導致的理賠損失。中華信評估計，截至 2023 年 12 月 31 日，前述準備金對總合格資本比介於 4% 至 19 之間，而比率較低的保險公司即先前受防疫險損失影響較深的業者。