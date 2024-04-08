光罩Q1營收18.5億元創同期高 今年營運季季高

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-04-08 15:55

台灣光罩 (2338-TW) 今 (8) 日公告 3 月營收 6.38 億元，月增 21.43%，年增 16.18% ，累計第一季營收達 18.5 億元，季減 1.65%，年增 18.32%；受惠新產能開始貢獻，光罩第一季營收持續改寫同期新高。

展望今年，光罩看好，在新產能開出下，高階光罩營收佔比提升，集團各子公司營運也逐步進入成長軌道，今年光罩集團的營收與獲利表現呈現強勁雙成長，逐季攀升。

光罩指出，隨著全球晶圓廠新增產能持續開出下，新開案量持續增加，帶動光罩需求強勁成長，使得光罩產能供不應求，公司正加速擴充產能，新購置的高階光罩生產設備也陸續獲得客戶認證並進入量產。

另外，台灣光罩投資的高能雷射銲接鋼構工廠開始進入生產階段，該工廠將半導體精準製程技術引入傳統鋼構產業，將可望減緩鋼構產業普遍缺工的生產瓶頸。透過採用萬瓦級的高能雷射銲接設備，並導入自動化智慧製造，相較於傳統的電弧銲鋼構除了可以節省 80% 以上銲材，並可大幅減少 80% 以上用電來降低碳排。