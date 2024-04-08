研調：4月電視面板部分尺寸漲幅收斂 顯示器面板漲勢擴大

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-04-08 20:15

研調機構集邦 (TrendForce) 今 (8) 日表示，預估 4 月電視面板將維持漲勢，但部分尺寸的漲幅相較前月開始有稍微收斂，顯示器漲幅則可望擴大。另外，針對上週三大地震影響，集邦認為，面板生產端在歷經停機檢修後，各產線大多已經回歸正常生產的行列，估對於短期的面板供給衝擊有限。

集邦表示，電視面板 4 月延續 3 月的漲價趨勢，各尺寸報價都呈現續漲的狀態，然而伴隨著面板廠稼動率回升，供給量增加的同時，部分尺寸的漲幅相較前月開始有稍微收斂的跡象。目前預估 4 月 32/43 吋漲幅 1 美元，50/55 吋漲幅 1-2 美元，65/75/85 吋的需求表現相對強勁，漲 3-4 美元。

顯示器面板方面，集邦認為，當前所處的環境正面因素不少，包括品牌對於面板的採購逐漸增加、電視持續漲價的激勵、以及面板廠不甘虧損反應在生產上的保守操作與強烈的漲價意識，種種條件促成 4 月份漲勢較前月擴大。

集邦表示，主流尺寸 Open Cell 的漲勢最為犀利，預計本月漲幅為 0.5-1 美元；在模組部分，主流 23.8 吋因為需求規模最大，漲 0.5 美元，27 吋與 21.5 吋漲幅則落在 0.3-0.5 美元之間。

筆電面板方面，集邦表示，4 月筆電市場處於新一個季度的初期，也是品牌對於面板備貨需求相對疲軟的一個時期，因此面板廠雖然想促成筆電跟進電視與顯示器的漲價格局，市場共識與需求底氣仍稍顯不足。