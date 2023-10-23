走著瞧拓防詐AI產品線 訊息管理APP上線

信任科技服務商 Gogolook(走著瞧 - 創)(6902-TW) 今 (23) 日宣布，在台推出全新免費訊息管理 APP「Message Checker」，持續展現創新和防詐能量。

走著瞧表示，在 AI 社交工程詐騙的危害與日俱增下，Message Checker 將致力於幫助用戶建立更完整的訊息防詐，從風險偵測、訊息過濾、搜尋到自動回覆，提供 Android 用戶一站式的創新訊息管理體驗。

據 Message Checker 調查，台灣人平均開啟近 5 種不同種類的 App 訊息通知 (即同訊息推播)，常見種類來自通訊軟體 (如 LINE、Messenger)、社群 (如 Facebook、Instagram)、E-mail、簡訊以及金融服務 (如網銀、支付等)。

在詐騙場景不斷擴張下，Message Checker 運用 AI 技術與 Gogolook 防詐資料庫為基礎，專注於針對訊息通知的性質進行分類及過濾，全程以去識別化方式確保用戶隱私。

Message Checker 自去 (2022) 年於巴西市場率先登場，快速累積近百萬下載量，並在逾 5,000 筆評論中獲得平均 4.9 顆星的滿意度；走著瞧觀察巴西和台灣民眾的文化差異，台灣人授權 App 訊息通知類種類平均數高出巴西 30%，對於未讀訊息的焦慮比例也高出 8 個百分點。

針對台灣職場工作者的回饋，有高達 75% 的受訪者將工作與私人重疊在同一個 App，產生的困擾包含「容易漏事」、「被訊息淹沒而忘記回覆重要訊息」與「工作時間外也常需檢查是否有工作訊息需要回覆」，凸顯訊息管理與過濾的重要性。

隨著 Message Checker 在台灣進行在地化後，走著瞧預期未來有機會搭配 Whoscall 在其他亞洲市場共同推廣。

走著瞧旗下擁有陌生來電辨識軟體 APP「Whoscall」，以及可疑訊息查證機器人「美玉姨」、個人金融商品比較平台「袋鼠金融 Roo.Cash」。