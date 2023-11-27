走著瞧首創金融論證社群 Roo AI服務上線

信任科技服務商 Gogolook 走著瞧 - 創 (6902-TW) 今 (27) 日宣布，旗下袋鼠金融 Roo.Cash 推出全台首創金融話題論證社群 Roomy 袋鼠金融知室，並導入 AI 智能問答服務 RooAI，同時串接 Gogolook 網域防詐資料庫，成為國內首見具釣魚偵測能力的社群。

Gogolook 共同創辦人暨執行長郭建甫表示，Roomy 袋鼠金融知室目的在於以 AI 技術實踐金融防詐、驅動普惠金融願景。

為解決金融詐騙問題，Gogolook 自 2020 年創立袋鼠金融 Roo.Cash，與國內 20 多家銀行和金融機構合作，推動金融知識普及與防詐教育，此次推全台首款 AI 金融智能問答服務 RooAI，讓民眾得以精準且安全取得金融商品資訊。

據 Gogolook 調查，約有 85% 民眾已感受到 AI 開始被導入在各項金融服務，而在各項已導入 AI 的金融業服務項目中，超過半數民眾 (53.5%) 體驗過智能客服，其次為 AI 身分認證 (38.6%)，如數位開戶身分認證、辦卡身分認證等。

而有鑑於民眾對於安全性的擔憂， Roomy 袋鼠金融知室整合 4 秒內精確回應的 AI 智能問答服務 RooAI，並串接 Gogolook 網域防詐資料庫 (涵蓋 Whoscall、警政署刑事局、Google、Scamadvisor 等資料庫)，成為全台第一個具備釣魚偵測能力的社群。

郭建甫指出，袋鼠金融期許運用社群媒體的互動性，提升民眾金融教育水平與參與率，期待未來與更多政府部門和金融業者共同建構完善的金融科技防詐體系。

袋鼠金融目前整體平台會員數已突破 77 萬名，已提供超過 1 萬人次使用一對一真人線上諮詢服務，成功媒合超過 5 萬件貸款需求，核貸總金額近 16 億元，每個月有超過 200 萬名使用者透過網站查找、並識別正確的金融商品資訊，月瀏覽總次數超越 1200 萬。