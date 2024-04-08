勤凱3月營收創七個月高點 切入AI零組件供應鏈

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-04-08 17:09

被動元件導電漿業者勤凱 (4760-TW) 今 (8) 日公告 3 月營收 1 億元，月增 33.32%，年增 30.09%，累計第一季營收 2.66 億元，季增 20.91%，年增 30.38%；受惠新客戶下單效益顯現，3 月營收創下七個月來新高，展望未來，勤凱正配合數家客戶開發 AI 相關零組件，希望切入國際大廠的下一代伺服器產品供應鏈，並配合終端國際客戶時程等待放量。

勤凱副董莊淑媛表示，AI PC 下半年有望啟動換機潮，屆時整體產值將有所提升，被動元件零件門檻也將拉高。公司迅速切入 AI 的材料領域，證明研發能力已躋身國際行列。

勤凱對研發新產品不遺餘力，除配合客戶研發 AI 應用的產品外，在半導體封裝材料方面，應用於 IC 固晶及高導熱銀漿在三月剛結束的上海半導體展，亦引起許多客戶的詢問及注意，目前的送樣也獲得客戶正面的回饋結果。

而在被動產業景氣部分，電容、電感及電阻均有緩步的回溫，無論在補貨速度、要求縮短交期等，能見度較過去明朗。勤凱目前也積極開發日本市場，並已獲得日本大廠送樣的機會