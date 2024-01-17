〈勤凱展望〉海外被動元件有斬獲 今年營收拚年增1成

導電漿業者勤凱科技 (4760-TW) 董事長曾聰乙今 (17) 日指出，今年被動元件的海外市佔率將持續提升，尤其在中國顯著成長，日本、韓國也有斬獲，去年海外地區營收比重不到 10%，今年會一舉達 30%，全年營收拚年增 1 成。

針對 AI PC，曾聰乙看好，AI 趨勢相當明顯，大廠也陸續推出新產品，看好下半年開始進入換機潮，目前從客戶拉貨力道來看，第一季已經比去年第四季好。

另外，穴水村田製作所 (Anamizu) 至少停工到 5 月中，市場預期，國巨 (2327-TW) 旗下奇力新、臺慶科 (3357-TW) 可獲得轉單，尤其過去伺服器進入門檻較高，此次也成為切入高門檻產品的契機，勤凱為供應商也可望同步受惠。

曾聰乙補充，今年持續開拓海外市場並推廣新品滲透率，如電感曝光型內電極銀膏，專門使用在 01005 以下極細小的被動產品，近期先進的電路製程從網版印刷升級為光學微影 5G 高頻高速傳輸，都需要特殊曝光顯影才能展現極細的立體線路，銅正導與銅鎳阻膏也有機會取代原本昂貴的電阻膏，特別是成本只有原本不到十分之一。

曾聰乙分析，被動產業自高點修正超過十個季度、相當於兩年半的時間，早已沒有庫存問題，只是終端拉貨力道不強，目前訂單屬於短單性質，不過，按照經驗判斷，只要超過三年以上，就容易展開景氣的另一個循環，時間點估落在今年下半年。