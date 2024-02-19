〈威剛展望〉AI應用Q3起小量出貨 記憶體迎來至少一年半的大多頭

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-02-19 15:49

記憶體模組大廠威剛 (3260-TW) 董事長陳立白表示，記憶體在 AI 的應用預計第三季開始小量出貨，第四季到明年開始有較顯著的成長，看好記憶體將迎來為期一年半到兩年的大多頭市場。

陳立白指出，威剛截至去年 9 月底為止存貨金額約 145 億元，第四季因持續建立低價庫存，存貨金額會再高於第三季，且預期第一季會再比第四季多，預估庫存高峰會落在今年 3 月底，第二季大致維持首季或略低一些。

陳立白認為，今年記憶體產業好是因為原廠去年開始減產所帶來的效益，明年好則是受惠 AI 新應用帶動，看好此次需求成長曲線會比先前車用記憶體出現時更加陡峭。

陳立白強調，威剛不會缺席 AI，導入進度也優於同業，目前記憶體已導入 AI 應用，包括 AI 邊緣裝置與 AI 伺服器，導入前期會以 AI 伺服器為主，近期相關 DRAM 與 SSD 也一直在缺貨，公司則會在第三季開始小量出貨，第四季到明年逐步成長。

展望全年，陳立白看好，威剛今年營收將較去年成長，毛利率可望創新高，獲利也會努力挑戰新猷。

細分 DRAM 與 NAND Flash，陳立白指出，今年上半年價格將逐季上漲，過去 NAND Flash 價格已經跌無可跌，至今上漲逾 140%，價格僅恢復到接近原廠成本價，預期價格再漲 20-30% 才會回到成本價，產能也未恢復至減產前的水準。