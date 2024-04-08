統一台股高息月配主動式基金首次除息 年化配息率達8%

統一台灣高息優選基金基金經理人陳釧瑤表示，第 1 季台股累積較大漲幅，多數企業股價已領先反應明年獲利，短線可能呈現高檔震盪，但 3 月聯準會利率會議結果顯示今年可能啟動預防性降息，加上目前美國經濟仍強勁，為股市帶來資金面和基本面利多，使台股短線整理後仍有望持續走高。