統一台股高息月配主動式基金首次除息 年化配息率達8%
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-04-08 13:02
統一台灣高息優選基金已於 4 月 2 日完成首次除息，期後配息公告每單位配發金額 0.0846 元，年化配息率達 8.08%，除息隔日就成功填息，配息發放日為 4 月 16 日。
這檔基金為統一投信旗下唯一一檔台股月配息主動式基金，聚焦具長期成長潛力的高股息股，成立至今約 6 個月，初始淨值 10 元，首次配息 0.0846 元，4 月 1 日淨值為 12.56 元，4 月 2 日除息當日淨值 12.54 元，4 月 3 日淨值 12.63 元。
統一台灣高息優選基金基金經理人陳釧瑤表示，第 1 季台股累積較大漲幅，多數企業股價已領先反應明年獲利，短線可能呈現高檔震盪，但 3 月聯準會利率會議結果顯示今年可能啟動預防性降息，加上目前美國經濟仍強勁，為股市帶來資金面和基本面利多，使台股短線整理後仍有望持續走高。
產業方面，陳釧瑤表示，台股市場高股息基金規模持續擴大，加上進入除權息旺季，高殖利率股仍為選股重點方向。AI 應用需求保持高成長，看好相關半導體設備商，部分股價基期較低的 AI 新品新供應商，也具備投資機會。台北國際電腦展預計 6 月舉辦，巴黎奧運則是在 7 月開跑，將逢低布局相關受惠類股。
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