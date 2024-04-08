〈零售迎母親節大檔〉百貨連假業績大進補 親子、美妝業種最熱

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-04-08 12:53

清明連假期間百貨營運暢旺，環球購物中心表示，積極推出多元體驗策展和親子活動吸客，連假業績年增超過 10%，預計 4 月平均業績可增 10%，而遠百 (2903-TW) 連假來客熱絡，尤其汰舊換新家電買氣大增，有助為即將到來的母親節大檔加溫。

環球購物中心表示，新北中和、屏東店連假期間人潮呈雙位數成長，整體業績年增超過 10%，又以休閒換季服飾、親子手作體驗、餐飲美食等業種成長逾 20% 最顯著；同時，因近期熱門電影上映，也帶動電影院近滿座，全面助攻 4 月成長動能，預計單月業績增 10%。

而環球購物機捷三店，包括桃園 A8、林口 A9 和桃園 A19 也因周邊在地景點多，許多家庭就近出遊，適合親子體驗共遊最獲青睞。

遠百則指出，受到月初地震、節能家電補助催化影響，觀察到連假期間挑選家用家電的消費者增加，成長約 10%。

從銷售業績看來，遠百信義 A13、板橋大遠百、遠百竹北和台中大遠百化妝品精名品和女裝鎖定母親節檔期優惠，搭配全台店點均舉辦親子活動，同步帶動童裝、玩具和餐飲買氣。