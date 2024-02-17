實體電商大趨勢不變 欣新網、91APP龍年將搭順風車
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-02-17 10:20
電商營運整合服務商 91APP*-KY(6741-TW)、欣新網 (2949-TW)1 月合併營收均創同期新高，展望 2024 年，兩大業者均看好，隨著 OMO 消費成常態，中大型零售品牌和通路，正加速切入實體電商市場，持續帶旺營運成長動能。
據經濟部最新統計，去年國內電商銷售額首度突破 5000 億元大關，年增 2.1%，其中實體零售更是大舉搶進電商經營，迄今，實體電商已占國內整體電商規模的 33.5%，年增 6.2%，成長力道強勁。
欣新網指出，觀察到網購資安需求持續成長，與安碁資訊 (6690-TW) 合作推出的「PowerSecurity 電商資安幫手」解決方案，成為網購業者因應數發部強化資安法令規範需求的強力後盾。
欣新網說明，PowerSecurity 電商資安幫手解決方案，可提供公司中長尾客戶、微型電商與有意強化電商資安防護業者，包括惡意程式檢測、社交工程演練以及資安教育訓練等方面服務，並增強欣新網數據和電商一條龍服務的發展。
隨著電商市場多元化和全球化發展，欣新網正積極結合 AI 數據分析強化電商變現能力，並持續引進更多品牌商品來豐富產品線。
另一方面，欣新網看好，前進菲律賓電商市場的效益將逐步發酵，預估今年營運有望達雙位數成長，並改寫新猷。
而 91APP 則指出，隨著實體電商的市場需求大增，將持續協助更多中大型零售品牌及通路，加速切入實體電商市場，拓展 D2C，發揮全通路營運效益，並促進台灣整體電商滲透率提升。
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