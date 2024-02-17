實體電商大趨勢不變 欣新網、91APP龍年將搭順風車

據經濟部最新統計，去年國內電商銷售額首度突破 5000 億元大關，年增 2.1%，其中實體零售更是大舉搶進電商經營，迄今，實體電商已占國內整體電商規模的 33.5%，年增 6.2%，成長力道強勁。

欣新網說明，PowerSecurity 電商資安幫手解決方案，可提供公司中長尾客戶、微型電商與有意強化電商資安防護業者，包括惡意程式檢測、社交工程演練以及資安教育訓練等方面服務，並增強欣新網數據和電商一條龍服務的發展。