00940上市首日破發、台股再創新高、0403花蓮強震 本周大事回顧

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-04-04 11:30

元大台灣價值高息 ETF(00940-TW) 周一 (1 日) 掛牌上市，賣壓沈重呈現「破發」；台股周二 (2 日) 收在 20466 點，台股指數再創新高；周三 (3 日) 早上 7 時 58 分花蓮發生芮氏規模 7.2 強震，台廠受影響程度一次看，以下為本周大事回顧：

00940 上市首日破發 無懼賣壓低接搶進爆巨量

元大台灣價值高息 ETF(00940-TW) 周一 (1 日) 正式掛牌上市，以 9.93 元開盤，一度下挫逾 1%，最低來到 9.8 元，儘管賣壓沉重，呈現「破發」，但也吸引部分股民低接搶進。

00940 出道即巔峰，基金淨資產價值高達 1737.6 億元，直接空降台股 ETF 排行榜第六名，且為高股息 ETF 的第四大，根據集保資料顯示，截至 3 月 29 日，00940 受益人數多達 70.8 萬人。

台積電、鴻海攜手拉抬 台股大漲 244 點收史高 20466 點

台股周二 (2 日) 在台積電，以及鴻海為首的 AI 權值股發威下，大漲 244.24 點或 1.2%，收最高 20466.57 點，也再創歷史新高，成交金額 4067 億元；櫃買指數則小漲 0.76 點或 0.3%，收 254.79 點。

〈0403 強震〉

・台積電：設備復原率已超過 7 成 主要設備無受損

台灣周三 (3 日) 清晨經歷芮氏規模 7.2 地震，為過去 25 年來最強，新竹、龍潭和竹南等科學園區的最大震度為 5 級 ，台中和台南科學園區的最大震度則為 4 級，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 晚間表示，在地震發生後僅 10 小時內，晶圓廠設備的復原率已超過 70%，新建的晶圓廠復原率更已超過 80%，主要機台皆無受損。

・華邦電：第一時間緊急應變 對財務營運無重大影響

花蓮周三 (3 日) 早晨 7 點 58 分時發生規模 7.2 大地震，之後餘震不斷，記憶體廠華邦電 (2344-TW) 表示，公司依照內部程序，地震規模達疏散標準，皆於第一時間進行疏散作業，並未造成人員受傷。

・台泥和平廠供電估 5 天恢復 水泥窯風管支架彎曲位移需待結構技師評估

・鴻海部分產線停機檢查後恢復正常生產

・頻率元件廠生產不受影響 晶技、希華及台嘉碩都正常運作

・宏捷科機台因地震自動停機 陸續復機恢復生產

周三 (3 日) 早上花蓮發生芮氏規模 7.2 地震，砷化鎵廠宏捷科 (8086-TW) 指出，地震發生後有 1/5 的機台因地震自動停機，陸續復機當中，初步研判包括管路、特殊氣體等沒有損失，預估 3 小時內可以恢復生產。

聯電處分旗下 ASIC 孫公司股權 由矽統全數吃下

聯電 (2303-TW)(UMC-US) 周二 (2 日) 代子公司蘇州和艦公告，因應集團策略規劃，處分全數聯暻半導體 (山東) 股權給予矽統 (2363-TW) 旗下孫公司，總交易金額為人民幣 7700 萬元，折合新台幣約 3.38 億元；根據最新財報顯示，聯暻長期穩定獲利，此次由矽統吃下全數股權，可望挹注每季營運。

〈中經院發布 PMI〉3 月 NMI 連 17 月擴張 未來半年展望創 2 年新高

中華經濟研究院周一 (1 日) 公布 3 月台灣非製造業經理人指數 (NMI) 連續 17 個月擴張，指數回升 1.2 個百分點至 53.5%，同時，未來展望指數連 5 個月擴張，指數續揚 2.0 個百分點至 59.1%，創 2022 年 3 月以來高點。

元大銀董事長蔡明修退休 新董座選任後另行公告