頻率元件廠看本季營收將季減 期待明年動能再現

台嘉碩 (3221-TW) 今 (9) 日召開法說會，台嘉碩估算，第四季營收應會較第三季下滑 5% 內，但會比第二季表現佳，也期待明年動能再現，營收較今年再成長 20%；而晶技(3042-TW) 單季營收 30.9 億元、創 4 季新高，但法人估第四季營收將較第三季下滑，季減幅估約 5%。

希華 (2484-TW) 第三季營收 5.87 億元，希華則指出，在客戶端嚴控庫存下，第四季營收可能也難以超越第三季表現。

台嘉碩第三季各應用別營收占比為車用 37%、 行動通訊及物聯網 17%、網通 31%、其他 15%。

台嘉碩認為，整體全球汽車銷售量還是會往正向走，並觀察到中產階級換車比換手機積極，看好車用仍是重要動能。同時，也積極尋求切入低軌衛星通訊及包括無人機等國防用途。

展望 2024 年，台嘉碩期待營運可回到 2021、2022 年成長軌跡，也因 2023 年基期較低，法人預估， 2024 年營運有機會年增幅可望不低於 20%，其中由台嘉碩轉投資設立的太盟光電，因小型零件受通膨衝擊較大且基期較低、加上有滿多新產品看到機會，尤其在 WiFi 6 及 WiFi 6E 預期會有較明顯的成長幅度，2024 年更可望年增超過 50%。