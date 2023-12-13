希華估計明年頻率元件市場開始回暖 升溫的時間點在這

希華晶體 (2484-TW) 在包括日本、紐西蘭及德國重要合作夥伴的合作之下，對於中長期業務推動轉形成重要助力，同時，希華今 (13) 日召開法說會並指出已感受需求回溫的訊號，估計 2024 年營收將較今年有中高個位數的成長，成長的動能在包括 WiFi 7 及手機市場的需求，較明確的復甦時點在明年第二季。

頻率元件廠希華對於整體的營收預估上，希華副總張佑安指出，2023 年第三季營收爲 5.88 億元，第四季預估材料整季營收季減 3%，2024 年第一季估計將維持與本季相同的營收水準，較明確的復甦時點在明年第二季，但即使 2024 年第二季復甦，在產品價格下滑趨勢依舊的影響之下，也難以超越 2022 年第二季的 9.18 億元表現。

談到頻率元件市場產品價格的下滑態勢，張佑安指出，明年價格下滑的壓力仍大，2023 年頻率元件價格較 2022 年呈現低雙位數百分比的下滑，由目前的市場供需狀況來看，2024 年的產品價格走滑趨勢不變，比起今年還會有低雙位數百分比的下滑。但在市場逐步復甦的態勢之下，預估 2024 年營收將較今年有中高個位數的成長。

希華 2024 年營運成長的動能在於包括 WiFi 7、小型化產品及手機市場的需求，希華指出，從今年第三季起，已感受到手機應用產品的需求。至於網通產品應用的需求成長，希華除看好 WiFi 7 的推出引爆需求之外，還有參與其他通訊平台的標案開發。目前希華的車載應用產品包括車廠及售後市場應用，占營收比重 3%，預計將逐步提高。

希華 2023 年前三季營收 17.86 億元，毛利率 28.57%，稅後純益 2.52 億元，特愛純益 1.58 元，前三季產品應用以網通 41% 最高，穿戴裝置 20%、PC 應用占 19%，手機應用 14%，車用 3%。

希華總經理曾榮孟指出，日本希華在日本當地開發應用在 5G 及更高階產品應用的晶圓材料，目前在送樣、認證中，預計將在明年取得成果並公開。

希華 2021 年在日本投入新產品開發，開發比較精密的設備儀器，主要是應用在 5G 及更高階產品應用的晶圓生產，生產應用於高頻的體波濾波器 (BAW) 材料，其中晶圓樣品已完成送客戶認證，但因認證時間相當長，目前尚未認證完成，製程的改善、量產化及能量化的工序則持續優化中，預計在 2024 年展現成果。