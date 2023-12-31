〈2024展望〉頻率元件廠估業績恢復成長 資訊及汽車應用增長是重點

在電子業面對庫存去化庫存的同時，2023 年頻率元件廠營收呈現全面的衰退，在 2024 年由於資訊電子伺服器、AI PC 及車載應用需求的出現，雖然 ASP 仍在走跌中，包括晶技 (3042-TW)、希華 (2484-TW) 都看好營收的恢復成長；同時，業者也積極強化東南亞生產的布局。

頻率元件龍頭晶技在 2023 年第三季的旺季需求過後，第四季營收估將站穩 30 億元，2023 年全年營收營收將達 109 億元，也優於原預期，也是晶技營收連續 4 年站穩 100 億元大關，同時，估算 2024 年晶技營收將呈現逐季成長，營收將有超過 5% 的成長。

在各石元件廠積極尋求搶進汽車供應鏈同時，在各類產品中，晶技由於不斷有新客戶及新料號的到手，也最看好在車用市場的成長，目前晶技在車用產品營收占比約 15-16%，並已取得全球車用頻率元件市場 10% 市占率。寧波車用專用產品生產將在 2024 年第二季正式投產，晶技對明年汽車應用營收比重訂下 20% 目標。

包括手機、網通等應用，都爲晶技在石英元件市場競爭的強項，但晶技認為包括目前市場看好的 Wifi 7 應用的在 2024 年將大力興起，但相對於晶技而言，也等於是取代原有的 Wifi 6、Wifi 6E 等使用，相對的成長力道較不強勁，也讓晶技對 2024 年汽車應用營收比重提高看好。

由日商大廠大真空持股 50.46% 的頻率元件廠加高電子 (8182-TW)，也積極看好全球供應鏈洗牌帶來的新商機，加高指出，目前加高爲台灣石英元件業界唯一在東南亞設廠的廠商，同時，在泰國投資 5 億元另設立的第二生產基地也即將進入量產階段，將更有利於商機的掌握。

目前加高電子爲台灣石英元件產業唯一在東南亞設廠的業者，但晶技也因對客戶生產策略的考量，決議以整合集團資源赴印尼泗水投資 2000 萬美元設立新廠，同時，在 2024 年下半年將進入量產。此一投資案，爲晶技首度跨出兩岸進行真正國際化生產的布局。

希華估計 2024 年營收將較今年有中高個位數的成長，成長的動能在包括 WiFi 7 及手機市場的需求，較明確的復甦時點在 2024 年第二季。

希華指出，2024 年頻率元件市場價格下滑的壓力仍大，2023 年頻率元件價格較 2022 年呈現低雙位數百分比的下滑，由目前的市場供需狀況來看，2024 年的產品價格走滑趨勢不變，比起今年還會有低雙位數百分比的下滑。但在市場逐步復甦的態勢之下，預估 2024 年營收將較 2023 年有中高個位數的成長。

希華 2024 年營運成長的動能在於包括 WiFi 7、小型化產品及手機市場的需求，希華指出，從今年第三季起，已感受到手機應用產品的需求。至於網通產品應用的需求成長，希華除看好 WiFi 7 的推出引爆需求之外，還有參與其他通訊平台的標案開發。目前希華的車載應用產品包括車廠及售後市場應用，占營收比重 3%，預計將逐步提高。

石英振盪器元件及模組廠泰藝 (8289-TW) 對後續業績看法指出，包括網通、資料中心及車用、低軌衛星的應用成長，將自 2023 年第四季起陸續顯現。

泰藝自 2021 年已經開始切入低軌衛星的應用，供應產品包括 TCXO、OCXO、VCXO 等產品，預計在 2024 年會有大幅成長的出貨表現，在車用電子的應用上，雖然目前占泰藝營收只有 5%，但包括智慧座艙、ADAS 市場需求成長，同時，在車用電子上，以泰藝在網通應用層面產品移植到車用通訊上，也是一個高成長的機會點。