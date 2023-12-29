〈2023封關〉頻率元件股全年股價表現「兩好三壞」 僅晶技、加高上漲

2023 年台北股市今 (29) 日封關，在電子業面對庫存去化庫存的同時，以今天的收盤價與去年收盤相比，在頻率元件類股全年股價僅晶技 (3042-TW) 及加高 (8182-TW) 上漲，其中並以晶技股價收在 98.6 元，上漲 19.23% 漲幅最亮麗，加高則小漲 6.31%，兩者都積極強化東南亞的布局。

而頻率元件類股中的希華 (2484-TW)、泰藝 (8289-TW)、安碁 (6174-TW) 今天股價收盤都低於去年底收盤價，其中並安碁全年股價的 10.81% 的跌幅最高，收在 22.7 元。

值得注意的是，頻率元件廠的 2023 年營收都呈現衰退，晶技今年的營收在第四季仍可維持在 30 億元水準，2023 年全年營收營收將達 109 億元，也優於原預期，也是晶技營收連續 4 年站穩 100 億元大關，同時，估算 2024 年晶技營收將呈現逐季成長，營收將有超過 5% 的成長。

在各石元件廠積極尋求搶進汽車供應鏈同時，在各類產品中，晶技由於不斷有新客戶及新料號的到手，也最看好在車用市場的成長，目前晶技在車用產品營收占比約 15-16%，並已取得全球車用頻率元件市場 10% 市占率。寧波車用專用產品生產將在明 (2024) 年第二季正式投產，晶技對明年汽車應用營收比重訂下 20% 目標。

由日商大廠大真空持股 50.46% 的頻率元件廠加高電子，市場籌碼穩定，也積極看好全球供應鏈洗牌帶來的新商機，加高指出，目前加高爲台灣石英元件業界唯一在東南亞設廠的廠商，同時，在泰國投資 5 億元另設立的第二生產基地也即將進入量產階段，將更有利於商機的掌握。

楊景晴指出，目前加高電子的廠區涵蓋台灣的高雄、中國大陸的東莞及泰國，同時，目前的加高電子於 1989 年設立的泰國廠也是唯一台商石英元件廠在東南亞設廠的，加高在進一步投資第二生產基地也即將進入量產階段，將有助於挹注加高泰國的產能。

目前加高電子爲台灣石英元件產業唯一在東南亞設廠的業者，但晶技也因對客戶生產策略的考量，決議以整合集團資源赴印尼泗水投資 2000 萬美元設立新廠，同時，在 2024 年下半年將進入量產。此一投資案，爲晶技首度跨出兩岸進行真正國際化生產的布局，同時並結合集團內的台興 (3426-TW) 共同參與投資。