〈0403強震〉台積電：設備復原率已超過7成 主要設備無受損

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-04-03 23:00

台灣今 (3) 晨經歷芮氏規模 7.2 地震，為過去 25 年來最強，新竹、龍潭和竹南等科學園區的最大震度為 5 級 ，台中和台南科學園區的最大震度則為 4 級，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 晚間表示，在地震發生後僅 10 小時內，晶圓廠設備的復原率已超過 70%，新建的晶圓廠復原率更已超過 80%，主要機台皆無受損。

台積電指出，公司在台灣的晶圓廠工安系統正常，為確保人員安全，依公司內部程序啟動相關預防措施，部分廠區在第一時間進行疏散，人員皆平安並在確認安全後回到工作崗位，詳細影響正在確認中。

另外，台積電建廠工地狀況檢查初步正常，因安全考量已決定今日台灣各地工地停工，待檢查後再行施工。

台積電補充，公司在地震應變和災害預防上擁有豐富經驗與能力，並定期進行安全演習以確保萬全準備，在地震發生後僅 10 小時內，晶圓廠設備的復原率已超過 70%，新建的晶圓廠 (如晶圓十八廠) 的復原率更已超過 80%。雖然部分廠區的少數設備受損並影響部分產線生產，主要機台包含所有極紫外 (EUV) 光刻設備皆無受損。