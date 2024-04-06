〈熱門股〉迅得攜手家登急攻半導體設備領域周漲12.5%

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-04-06 08:20

PCB 及半導體設備廠迅得 (6438-TW) 本周股價最高達 138.5 元創新天價，3 日收盤價報 135.5 元，周漲幅達 12.5%，主要在迅得爲台積電 (2330-TW) 供應鏈之一，同時，迅得預估和家登 (3680-TW) 等夥伴攜手在半導體領域深化合作，在台積電傳出將擴大資本支出同時，也使迅得業績走勢受到市場矚目。

屬台積電認證供應鏈之一的迅得，設備應用已由 PCB 橫跨封測載板與 IC 晶圓製造，2023 年下半年來自半導體海內外擴廠需求樂觀看待，且由於出貨設備朝封測與 IC 晶圓製造移動，在 2023 年全年封測與 IC 晶圓製造營收比重將提升到 25%，年增達 50%，2024 年比重將進一步提高到占營收比重的 35-40%。

迅得 4 月 3 日股價收在 135.5 元，在本周成交量能放大同時，技術線型呈現多頭排列，但量能要持續加溫到 1 萬張以上水準，方有助於再突破高點，而下半年高階封測設備的是否如預期增加，也將是全年的獲利表現的重大關鍵之一。