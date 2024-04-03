〈0403強震〉連假服務不中斷 保險公司提供傷亡慰問金、緩繳保費

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-04-03 15:31

台灣今 (3) 日上午 7 時 58 分發生芮氏規模 7.2 地震，目前已知至少造成 7 死，多棟房屋倒塌或受損，在金管會要求下，保險公司全面啟動緊急應變措施，提供保戶傷亡慰問金、緩繳保費、快速理賠等多項關懷措施，希望協助受災保戶度過難關，並在清明連假期間服務不中斷。

●國泰人壽、產險、銀行啟動保戶關懷機制 提供傷亡慰問金

國泰人壽表示，目前全台服務網點連線皆正常，並已啟動緊急應變措施，其中「傷亡慰問金」部分，提供身故 10 萬元、加護病房 5 萬元、一般住院 1 萬元 (對象皆為保戶)。另提供「免費保單換發」、「保費與保單借款利息緩繳」、「受災戶房屋貸款緩繳」、「理賠醫療預付金」、「快速理賠」等服務。此外，國泰人壽慈善基金會志工亦將視災情啟動溫暖協助。

針對應繳月為 2024 年 4 月份的續期保險費、保單借款利息，給予受災地區保戶緩繳三個月的措施；另嚴重受災地區保戶即日起至 6 月底前如首次純增 10 萬元以內之保單借款，自借款之日起六個月內，免計利息。另外，受災戶房屋貸款本金及利息亦給予緩繳三個月的貼心服務。

國泰產險亦掌握最新近況，協助後續客戶理賠服務事宜，因此次震災所致傷害的保戶，提供醫療或身故證明文件，即可快速理賠。國泰產險已主動聯繫投保住宅地震險之保戶，只要房屋嚴重傾斜或倒塌，即快速理賠臨時住宿費用 20 萬元。另也派員主動致電關心企業保戶，提供保戶理賠諮詢及委任公證人服務。

●凱基人壽六大關懷服務措施 住院預付金最高 6 萬元

凱基人壽 (原中國人壽) 秉持關懷保戶、提供全方位保障的服務精神， 在第一時間啟動緊急應變小組，主動關懷保戶事故狀況，給予必要之協助，提供「快速理賠」、 「住院預付金」、「保費緩繳」、「保單貸款優惠」、「房貸紓困」、「旅平險彈性調整」 等六大服務，陪伴保戶共渡難關。

凱壽說明，快速理賠方面，身故件保險事故一經確認，得不經受益人提出理賠申請，即 主動優先處理給付相關事宜。有關理賠需檢附文件 (保險金申 請書、死亡診斷書或相驗屍體證明書、除戶戶籍謄本、受益人身分證明、保險單等) 可後補；醫療件則因實支實付型醫療險需檢據核付，故限日額型險種 比照上述原則辦理，檢附文件可後補。

若保戶住院治療且符合相關規範，即可申請最高 10 日，上限新台幣 6 萬元之住院預付金，及時發揮保險保障功能。在保單貸款優惠措施方面，自即日起至 2025 年 4 月 3 日已申請辦理或新增之保單貸款，符合申請資格者，將提供緩繳 6 個月利息。

●宏泰人壽啟動保戶關懷機制 受災保戶可緩繳保費 3 個月

宏泰人壽啟動保戶關懷機制，首先針對收費服務，凡保單應繳費日介於本次災害發生日當月前後一個月者，保戶如檢具相關鄉（鎮、市、區）公所或地方主管機關出具之受災證明，均可提出申請保險費緩繳三個月。

第二、繳息服務方面，保單借款週年日及保險費墊繳週年日為本次災害發生日當月前後一個月者，保戶如檢具相關鄉（鎮、市、區）公所或地方主管機關出具之受災證明，均可提出申請其借款及墊繳利息緩繳三個月。

三、保險單或保險單契約內容變更批註書如遺失或毀損者，補發免收工本費。四、以保戶方便為原則，提供快速、彈性理賠處理。五、提供任何保單相關問題諮詢服務。

●元大人壽六大關懷保戶服務措施 身故保戶慰問金 10 萬元

元大人壽提供六大關懷保戶服務措施，一、主動理賠服務，將立即主動迅速處理理賠給付相關事宜，並提供傷亡保戶慰問金，身故保戶每人 10 萬元，受傷保戶則依傷情，每人 5 千元至 5 萬元。二、續期保費緩繳，即日起受災保戶經申請，提供續期保費應繳日於本次事故發生日起三個月內之保單，自應繳日起算，緩繳三個月續期保費的服務。

三、即日起受災保戶經申請之新增保險單借款，免收三個月保險單借款利息，減輕保戶財務負擔。四、即日起受災保戶經申請，提供保險單借款利息應繳日期於本次事故發生日起三個月內之保單，自應繳日起算，展延六個月借款利息的服務。五、受災保戶之保險單若因本次災害而遭致損毀者，將予以補發，免收工本費。六、提供 0800-088-008 客服專線，供受災保戶諮詢及協助辦理各項服務。

●客戶服務不中斷 保誠人壽六措施協助受災保戶度難關

●關懷受災保戶 安達人壽提供快速理賠、續期保費緩繳

安達人壽表示，為保障保戶權益，立即啟動關懷服務措施等因應機制，包括「快速理賠」、「續期保費緩繳」、「免保單借款利息」、「保單免費補發」，強調清明連假期間服務不中斷。只要保單通訊地址是政府單位公告的災區範圍，或超出災區範圍，但持有政府單位開立之受災證明（如：村里長證明）的受災保戶，都可立刻透過客戶服務專線 0800-011-709 或 02-6623-3688 提出申請受災保戶服務。