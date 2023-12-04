市場消費回溫 鮮活果汁-KY前11月營收43.56億元年增15%

鮮活果汁 - KY(1256-TW) 在進入第四季的市場淡季後，營運動能也趨緩，公司今 (4) 日公布 11 月營收爲 2.29 億元，月增 2.73%，年增 24.31%，主要是相對於去年同期大陸市場因疫情封控造成的比較基期較低，累計 2023 年前 11 月營收 43.56 億元，年增 15.72%。

在市場逐漸復甦同時，鮮活果汁 - KY 指出，受惠連鎖餐飲系統版圖逐步擴張趨勢，鮮活致力於高品質產品的開發和升級，不斷滿足客戶對於飲品的個性化需求，持續為客戶提供客製化產品及全流程服務。

鮮活果汁 - KY2023 年前三季營收爲 40.01 億元，毛利率 29.46%，年增 0.72 個百分點，前三季稅後純益 4.32 億元，已超越 2022 年全年獲利，年增 28.46%，每股純益並達到 12.76 元。

鮮活果汁 - KY 現擁有昆山、廣東與天津三座廠合計年產能 13 萬噸優勢，目前仍保持市場領先地位，並因應新茶飲市場的變化和消費者對健康、天然、安全、美味的產品需求，持續研發生產升級晶球、冷凍果汁、果漿、植物蛋白等產品，提供冷凍、冷藏、不添加防腐劑的原汁製品，滿足客戶對高品質、鮮果原味的市場需求，後續將觀察民生消費能力的提升與新茶飲產業發展趨勢。