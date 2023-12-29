鮮活果汁主動撤回大陸子公司IPO案 暫與「T+A」雙掛牌無緣

鮮活果汁 - KY(1256-TW) 旗下持股 87.1% 的蘇州鮮活飲品公司，已主動向中國的證監單位主動撤回 A 股上市申請案，將暫時與在台北股市及中國大陸 A 股上市的「T+A」雙掛牌無緣。

鮮活果汁 - KY 旗下的蘇州鮮活飲品股份有限公司於 2022 年 9 月、2023 年 3 月分別向中國證券監督管理委員會及深圳證券交易所，公司強調，兩次申請都受理。但考量公司自身戰略發展考量，經公司審慎分析，決定終止本次首次公開發行股票並在主板上市事項並撤回相關申請文件。

先前巨大 (9921-TW) 同樣打算將持股 60.39% 旗下的鼎鎂新材料科技，向上海證交所申請 A 股掛牌，但此一案申請案己受挫。

鮮活果汁 - KY202311 月營收爲 2.29 億元，月增 2.73%，年增 24.31%，主要是相對於去年同期大陸市場因疫情封控造成的比較基期較低，累計 2023 年前 11 月營收 43.56 億元，年增 15.72%。

在市場逐漸復甦同時，鮮活果汁 - KY 指出，受惠連鎖餐飲系統版圖逐步擴張趨勢，鮮活致力於高品質產品的開發和升級，不斷滿足客戶對於飲品的個性化需求，持續為客戶提供客製化產品及全流程服務。

鮮活果汁 - KY2023 年前三季營收爲 40.01 億元，毛利率 29.46%，年增 0.72 個百分點，前三季稅後純益 4.32 億元，已超越 2022 年全年獲利，年增 28.46%，每股純益並達到 12.76 元。

鮮活果汁 - KY 現擁有昆山、廣東與天津三座廠合計年產能 13 萬噸優勢。