熱錢追捧台股！外資3月淨匯入歷史第6高 首季達4870億元

台股站穩 2 萬點之上，不斷改寫歷史新高，金管會今 (3) 日公布統計，今年 3 月外陸資淨匯入 66.6 億美元，折合新台幣約 2131 億元，為 2011 年以來第 6 大淨匯入金額，累計第一季淨匯入 152.17 億美元，折合新台幣約 4870 億元。