熱錢追捧台股！外資3月淨匯入歷史第6高 首季達4870億元
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-04-03 18:31
台股站穩 2 萬點之上，不斷改寫歷史新高，金管會今 (3) 日公布統計，今年 3 月外陸資淨匯入 66.6 億美元，折合新台幣約 2131 億元，為 2011 年以來第 6 大淨匯入金額，累計第一季淨匯入 152.17 億美元，折合新台幣約 4870 億元。
根據統計，今年 3 月單月外陸資賣超上市櫃股票新台幣 411.77 億元，累計前 3 季買超新台幣 686.74 億元。
金管會表示，2024 年截至 3 月底，外陸資累計淨匯入 152.17 億美元，主要原因為 AI 題材持續占據全球主流，美國四大指數走高，帶動台股相關供應鏈表現，吸引外資資金積極匯入。
加權指數今年以來不斷攀高，2 日最高衝上 20466.57 點，今天遇賣壓下挫 128.97 點，收在 20337.6 點。
金管會表示，經統計，我國上市櫃公司今年截至 2 月底，累計營收為新台幣 6.16 兆元，較去年同期成長 4.56%，金額為歷年同期次高，另外，台股股利殖利率達 3.15% (加計股票股利為 3.23%)，截至 2 月底，本益比約 22.96 倍，顯示台股基本面尚稱穩健。
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