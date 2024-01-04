鮮活果汁去年Q4營收雖趨淡 2023全年營收登峰年增12%

鮮活果汁 - KY(1256-TW) 在進入第四季的市場淡季後，營運動能也趨緩，公司今 (4) 日公布 2023 年 12 月營收爲 2.74 億元，月增 19.8%，年減 19.58%，鮮活果汁 - KY2023 年全年營收達 46.3 億元，改寫歷史新高，年增 12.88%。

鮮活果汁 – KY2023 年相對於去年同期大陸市場因疫情封控造成的比較基期較低，累計 2023 年全年營收年增 12.88%。

鮮活果汁 – KY2023 年第四季營收爲 7.25 億元，爲近 3 年同期歷史新高，季減 54.01%，年增 9.18%。

鮮活果汁 - KY(1256-TW) 旗下持股 87.1% 的蘇州鮮活飲品公司，已在 2023 年 12 月底主動向中國的證監單位主動撤回 A 股上市申請案，將暫時與在台北股市及中國大陸 A 股上市的「T+A」雙掛牌無緣。

鮮活果汁 - KY 旗下的蘇州鮮活飲品股份有限公司於 2022 年 9 月、2023 年 3 月分別向中國證券監督管理委員會及深圳證券交易所，公司強調，兩次申請都受理。但考量公司自身戰略發展考量，經公司審慎分析，決定終止本次首次公開發行股票並在主板上市事項並撤回相關申請文件。

鮮活果汁 - KY2023 年前三季營收爲 40.01 億元，毛利率 29.46%，年增 0.72 個百分點，前三季稅後純益 4.32 億元，已超越 2022 年全年獲利，年增 28.46%，每股純益並達到 12.76 元。

鮮活果汁 - KY 現擁有昆山、廣東與天津三座廠合計年產能 13 萬噸優勢，目前仍保持市場領先地位，並因應新茶飲市場的變化和消費者對健康、天然、安全、美味的產品需求，持續研發生產升級晶球、冷凍果汁、果漿、植物蛋白等產品，提供冷凍、冷藏、不添加防腐劑的原汁製品，滿足客戶對高品質、鮮果原味的市場需求，後續將觀察民生消費能力的提升與新茶飲產業發展趨勢。