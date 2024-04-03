特斯拉大跌近5% 分析師：Q1交車數據暴露嚴重需求問題

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-04-03 13:50

電動車製造商特斯拉 (TSLA-US) 在公布第一季交車量嚴重低於預期後，股價在周二 (2 日) 重挫近 5%。分析師認為，除了生產瓶頸之外，特斯拉還面臨嚴重的需求問題。

特斯拉此前公布第一季全球交車量為 386810 輛，遠低於分析師近 45 萬輛的平均預測值。全季特斯拉生產了 433371 輛汽車，也低於預期的 452976 輛。

首季交車數據不僅低於去年第四季的 48.4 萬輛，更令投資人擔憂的是，與去年第一季特斯拉的交付量 42.3 萬輛相比，年率也在下挫，這是自 2020 年以來，首次較去年同期下滑。

特斯拉股價周二收盤下跌 4.9%，收 166.63 美元。

Wedbush 分析師 Dan Ives 在報告發布後不久後指出，雖然已預期第一季表現糟糕，但這是一場難以解釋的徹底災難，也代表著特斯拉來到關鍵時刻。馬斯克要不然就努力扭轉局面，否則，未來可能會出現一些黑暗的日子，這可能會擾亂特斯拉的長期發展。

比較各車款的表現，特斯拉表示，首季生產了 412376 輛 Model 3 和 Model Y 車輛，交付了 369783 輛。另外，「其他車型」的產量為 20995 輛，交付量為 17027 輛，其中包括 Cyber​​truck 以及更昂貴的 Model S 和 Model X 車輛。

德意志銀行的 Emmanuel Rosner 發布報告稱，交付和生產之間的差異，意味著庫存增量約為 46000 輛，「這證實了除了已知的生產瓶頸 (佛利蒙和柏林) 之外，還可能存在嚴重的需求問題」。

特斯拉在中國一直面臨來自本土企業的激烈競爭，包括市場領跑者比亞迪和新進場的小米。 比亞迪在去年第四季超越特斯拉，成為全球最大的電動車製造商。

不過，特斯拉季度銷量超越了比亞迪，後者在該季度銷售了約 30 萬輛純電動車。

根據調查和一些專家的看法，特斯拉執行長馬斯克的個人形象、他的右翼政治傾向以及其公開言論，也正令一些美國潛在客戶放棄特斯拉。

臨近第一季季末，在毛利率下滑及銷量低迷之下，特斯拉突然宣布自 4 月 1 日調高售價，但似乎也未刺激人們趕在漲價前買進。