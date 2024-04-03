〈0403強震〉台積電：安全考量 各地建廠工地今日停工

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-04-03 11:42

花蓮今 (3) 日在早晨 7 點 58 分時發生規模 7.2 大地震，之後餘震不斷，至 11 點 20 分前已累計達 48 個餘震，當中也包含超過規模 6 的餘震，眾多晶圓廠今 (3) 日皆陸續進行停機檢查，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 也補充，目前建廠工地狀況檢查初步正常，因安全考量已決定今日台灣各地工地停工，待檢查後再行施工。

台積電今日在地震發生後，為確保人員安全，依公司內部程序部分廠區已進行疏散，工安系統正常，詳細情況目前尚待確認中。

業界預期，由於此次地震規模大，晶圓廠普遍面臨石英管材破裂或線上晶圓部分毀損情況發生，須針對部分機台進行停機檢查，加上現階段餘震不斷，後續復機後也須留意餘震造成的振動影響製程準確性。