台灣虎航看機票票價維持高檔 將申請年底上市

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-04-02 18:44

台灣虎航 (6757-TW) 今 (2) 日召開法說會指出，1-2 月票價年減約 10%，看今年全年票價將較去年下降，不過，亞太地區客運票價可望維持高檔，再加上航班增加，營收動能續熱，預計今年 11-12 月自創新板轉板上市。

台灣虎航說明，規劃於 11-12 月轉板上市，屆時集團持股不能超過 70%，而華航和華信持股約 79%，預估因此釋股 3.7 萬張，另因新股上市辦理現增約 1 萬張。

展望 2024 年，台灣虎航預估，班次數年增約 46%，有望朝 2019 年的水準前進，使全年營收成長，儘管票價不如去年那麼高，但會比 2019 年高，今年持續優化在東亞的航網布局，預計新增航點有日本福島、鳥取、靜岡、島根、大分、宮崎，東南亞則新增海防、吳哥窟等。

若就整體市場來看，台灣虎航認為，全球國際航空客運將回到疫前水準，而亞太區明年恢復。