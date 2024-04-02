台灣虎航看機票票價維持高檔 將申請年底上市
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-04-02 18:44
台灣虎航 (6757-TW) 今 (2) 日召開法說會指出，1-2 月票價年減約 10%，看今年全年票價將較去年下降，不過，亞太地區客運票價可望維持高檔，再加上航班增加，營收動能續熱，預計今年 11-12 月自創新板轉板上市。
台灣虎航說明，規劃於 11-12 月轉板上市，屆時集團持股不能超過 70%，而華航和華信持股約 79%，預估因此釋股 3.7 萬張，另因新股上市辦理現增約 1 萬張。
展望 2024 年，台灣虎航預估，班次數年增約 46%，有望朝 2019 年的水準前進，使全年營收成長，儘管票價不如去年那麼高，但會比 2019 年高，今年持續優化在東亞的航網布局，預計新增航點有日本福島、鳥取、靜岡、島根、大分、宮崎，東南亞則新增海防、吳哥窟等。
若就整體市場來看，台灣虎航認為，全球國際航空客運將回到疫前水準，而亞太區明年恢復。
而台灣虎航今日也一口氣開航桃園 - 福島、桃園 - 富國島 2 條新航線，日本航點增加至 19 個，越南航點也增加至 2 個，桃園 - 福島航線開航初期每周營運 2 班，而桃園 - 富國島航線開航初期每周營運 3 班。
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