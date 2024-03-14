淨利創十年來新高 國泰航空將發放近兩個月年終

鉅亨網新聞中心 2024-03-14 10:00

國泰航空 (00293-HK) 周三（13 日）公布 2023 年財報，國泰集團（包括航空公司、附屬公司及聯屬公司）收益 944.85 億港元，年增 85.1%，股東應佔收益為 97.89 億港元，為疫情三年連續虧損後首度轉虧為盈，且淨利潤達到近 10 年來最高水準。

據《界面新聞》報導，由於業績強勁，過去一年國泰集團恢復向普通股股東派發股息，並向香港政府支付共約 19.70 億元優先股股息，以答謝政府在疫情期間對國泰資本重組計畫的支持。

不僅如此，目前國泰集團已重聘近 2,000 名在疫情期間離職的國泰集團舊員工，並首次在中國招聘乘務員及見習飛行員。

此外，國泰航空行政總裁林紹波近期向員工發布的內部信顯示，國泰航空計劃向員工發放近兩個月的年終獎金。

展望 2024 年，國泰在年報中提到，仍將繼續致力於重建業務。目前航空業面臨的挑戰依然嚴峻，包括招聘、培訓及供應鏈短缺等。今年 2 月 27 日，香港航空機組人員協會表示，國泰航空的飛行員人手仍不足，缺口超過 1,300 人。

過去三年疫情對國泰航空帶來前所未有的衝擊，三年累計虧損額超過 337 億港元。