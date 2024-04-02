〈台幣〉聯準會啟動降息時點有雜音 買匯力強 收貶9.7分

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-04-02 18:06

新台幣今 (2) 日再度貶破 32 元整數大關，終場收在 32.076 元，貶值 9.7 分，台北外匯經紀公司成交值略放大至 9.65 億美元，但並未回到日前約 14 億美元左右的大量水準，反映市場對聯準會何時開始降息的觀望態度，資金先行流出。

新台幣今日以 31.99 元、貶值 1.1 分開出後，全日處在貶值態勢，最低一度來到 32.092 元，高低價差 1.02 角，台北外匯經紀公司成交值 9.65 億美元。

觀察主要亞幣，隨著美元指數反彈 0.4%，新台幣貶值 0.3%，泰銖貶約 0.15%，人民幣、日圓則貶 0.05% 左右，小幅震盪，港幣和星元狹幅整理。

市場對聯準會 6 月降息已開始出現雜音，ISM 周一 (1 日) 公布 3 月製造業指數從前一月的 47.8 升至 50.3，優於市場預測，但同時也使市場解讀，聯準會可能並無降息的急迫性。

聯準會理事華勒 (Christopher Waller) 上周更表示，近期的數據顯示，可能有必要延後或減少今年的降息次數。