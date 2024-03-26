高通、Google等科技巨頭聯手 要打破AI生態輝達CUDA一家獨大局面

鉅亨網新聞中心 2024-03-26 13:50

高通 (QCOM-US)、Google(GOOGL-US)、英特爾 (INTC-US) 等科技巨頭，正聯手計畫開發一套軟體和工具，旨在創建一個開放原始碼的 AI 軟硬體生態系統，以打破輝達 (NVDA-US) 在 AI 領域的軟硬體主導地位，特別是其 CUDA 平台的壟斷 。

這一專案計畫支援多種 AI 晶片，並使電腦程式碼能在任何晶片架構和硬體上運行，提高開發效率並促進 AI 硬體選擇的多樣性。

投資者聚焦於輝達晶片的硬體實力，但與其硬體幾乎同樣重要的是該公司近 20 年的電腦程式碼，這才使得與這家公司在 AI 上競爭幾乎不可能。全球有超過 400 萬開發人員，依賴 Nvidia 的 CUDA 軟體平台來建立人工智慧和其他應用程式。

這也促成其他科技巨頭聯手，以放鬆輝達的控制，讓開發者在軟體上與輝達脫鉤。

高通人工智慧和機器學習主管 Vinesh Sukumar 表示：「我們實際上正在向開發人員展示，如何從 Nvidia 平台遷移出來。」

UXL 基金會是一個由科技公司組成的聯盟，它計畫從英特爾開發的一項名為 OneAPI 的技術入手，打造一套軟體和工具，為多種類型的人工智慧加速晶片提供動力。 這一開源項目旨在讓電腦程式碼能夠在任何機器上運行，而無需考慮使用何種晶片和硬體。

Google 高性能計算總監兼首席技術專家 BillMagro 表示，具體來說，在機器學習框架的背景下，聯盟要做的是如何創建一個開放的生態系統，促進生產力和硬體選擇。

UXL 的技術指導委員會正準備在今年上半年確定技術規格。 高層表示，工程師計畫在今年年底前將技術細節完善至「成熟」狀態。

從長遠來看，UXL 最終旨在支援 Nvidia 硬體和程式碼。

當被問及打破輝達人工智慧主導地位的開源和風險投資軟體努力時，輝達高管 Ian Buck 透過聲明表示：「世界正在加速。加速運算的新想法來自整個生態系統，這將幫助推進人工智慧和加速計算所能實現的範圍。」