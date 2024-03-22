〈電價調漲〉台電今年只剩100-110億虧損 行政院將再追加預算

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-03-22 20:38

經濟部今（22）日召開 113 年第 1 次電價費率審議會，在會後記者會上，台電總經理王耀庭指出，電價調漲後，台灣平均電價在國際間依然保持競爭力。在扣掉政府補助 1000 億元及電價調漲後的營收，依目前的燃料成本估算，台電撙節成本下，應只剩 100-110 億元的虧損。

產業用電調漲挹注 448 億元

王耀庭進一步說明，在本次電價調整後，產業用電部分，根據 112 年下半年用電正成長產業調幅 14%，該級距有 87 類，達 5.7 萬戶，可挹注台電營收 208 億元；用電量持平或衰退未達 10% 產業調幅為 12%，該級距有 35.8 萬戶，可挹注台電營收 200 億元；至於衰退 10% 以上產業調幅為 7%，該級距有 304 萬戶，可挹注台電營收 40 億元。綜計以上產業用電部分即可挹注台電 448 億元。

台電撙節成本省 380 億元

王耀庭說明，由於審議會討論過程中參採許舒博委員建議，增加了 330 度以下調漲 3% 的級距，取代原本的 5%，如此將會比原先估計的 640 億減少 15 億，在一加一減之下，原本台電預估在未調漲電價前提下 113 年台電虧損達 2100 億，在扣掉政府補助 1000 億及調漲後的營收，依目前的燃料成本估算，台電努力撙節成本又省下 380 億，只剩 100-110 億的差距。經濟部次長林全能則表示，差距的部分，行政院會再用追加預算方式來彌補。

民生、產業用電每度漲至 2.77 元和 3.81 元

王耀庭表示，經過這次電價調整後，民生用電平均電價從 2.65 元，微幅調升到 2.77 元。產業用電則從每度 3.38 元上揚至 3.81 元，比韓國的每度 4.53 元低，台灣平均電價在國際上依舊能保持競爭力。

超出的那 1 度才用調幅 10% 費率

林全能表示，本次審議秉持「反映成本、照顧民生、穩定物價、節能減碳、使用者付費」五大原則，且在政府補助台電 1,000 億元前提下，始決議平均電價調漲約 11%。民生用電雖分成四個級距住宅用電 1,001 度以上、小商店 3,001 度以上調漲 10%。雖然高級距調幅為 10%，但只有超出的那 1 度，才用調幅 10% 的費率計算。

林全能表示，台電面臨兩個很嚴峻問題，公用售電業受燃料成本的影響最大，之前國際燃料成本上漲時各國都已大幅調漲電價，但台電為平穩物價一直扮演「消波塊」，來使我國民生物價相對得到較好的控制，但也因為一直吸收上漲的燃料成本，使得 111 年、112 年，每買一度電就虧損 1.2 元、0.9 元，直至去年，累積虧損已高達 3826 億元。是以這次電價審議的結果，即在政府規劃財政補助台電下，電價仍須適度調整，使台電公司持續開發建設及穩定供電。

綠能採購占成本不到一成