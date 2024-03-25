〈電價調漲〉台積電電費成本多170億 龔明鑫：不影響最大股東國發基金獲利

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-03-25 16:05

國家發展委員會主委龔明鑫今 (25) 日至立院進行預算案報告及 備詢，多位立委針對調漲電價對經濟民生、及可能造成通膨等問題提出質疑，並關心適用電價漲幅 25% 的台積電 (2330-TW) ，電費成本多支出 170 億元，會否影響盈餘；龔明鑫表示，台積電已承諾未來會使用再生能源，是以電價調漲對台積電的影響，應會逐年來縮小。且台積電預計每年仍會配發 11、12 元股息，不會影響國發基金的獲利能力。

龔明鑫今 (25) 日至立法院經濟委員會進行 113 年赴立法院經濟委員會針對國發基金、離島建設基金等進行報告及接受詢答，預算報告並備詢，多名立委包括民進黨立委邱志偉、邱議瑩、國民黨立委謝衣鳳、張啟楷及無黨籍立委陳超明都提到國發基金獲利情形。

立委陳超明質詢時表示，台積電最大股東行政院國發基金去年獲配現金股利約 180 億元，而國發基金有高達 6 成的獲利來源都來自於台積電，建議應該改名為「台積電基金」。

龔明鑫回答，除了台積電之外，還有另外 4 成約 100 多億元收入是其他公司貢獻的，這些公司表現也非常好，國發基金也投資新創，且基金的投資對象都有持續進行滾動式的調整。

針對電價 4 月 1 日調漲，產業用電大戶台積電適用最高漲幅 25％，恐增加 170 億元的成本支出，高額電價直接稀釋盈餘；而台積電對國發基金獲利貢獻度高達 6 成，恐會直接衝擊國發基金的投資效益。