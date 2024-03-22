〈電價調漲〉4月起電價平均漲幅11% 住宅 330 度、小商店 700 度以下漲 3%

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-03-22 19:08

經濟部今 (22) 日召開 13 年第 1 次電費價率審議會，審議上半年 4 至 9 月的電價費率，經濟部次長林全能主持電審議會後記者會宣布決議平均電價調漲約 11%，調整後之整體平均電價為 3.4518 元 / 度，將於 4 月 1 日開始實施。對於民生用戶採較低調幅，產業用電調幅較高。農漁、學校及社福團體則凍漲。

林全能表示，本次審議經過充分討論，也接受委員提案建議對台電提案進行微調，秉持「反映成本、照顧民生、穩定物價、節能減碳、使用者付費」原則，且在政府補助 1,000 億元前提下，決議平均電價調漲約 11%，調整後之整體平均電價為 3.4518 元 / 度，將於 4 月 1 日開始實施。

為反映成本及節約用電，住宅 330 度以下、小商店 700 度以下電價調幅 3%，住宅 331~700 度、小商店 701~1,500 度電價調幅 5%，住宅 701~1,000 度、小商店 1,501~3,000 度調漲 7%，住宅用電 1,001 度以上、小商店 3,001 度以上調漲 10%。雖然高級距調幅為 10%，但只有超出的那 1 度才會用調幅 10% 的費率計算，若節約用電則可不受高級距電價調整的影響。



林全能說明，此次電價調整對民生用戶的影響，每月用電 700 度以下者 占 93%，約 1,250 萬戶，調漲 3~5% 後每月增額不到 20 元，約為 2 顆超商茶葉蛋；對小商店而言，每月用電 1,500 度以下者 占 84%，76 萬戶，調漲 3~5% 後 1 天電費增加不到 5 元，每月用電量 3,000 至 5,000 度，調價後平均 1 天電費增加約 35 至 70 元，本次電價調整對物價影響有限。另外，對於高用電量民生用戶，亦可評估選用時間電價，有助減輕電費負擔。



產業用電部分，考量不同產業經營狀況，112 下半年用電量正成長產業調幅為 14%，用電量持平或衰退未達 10% 產業調幅為 12%，衰退 10% 以上產業調幅為 7%，以減緩對用電衰退產業衝擊及照顧產業弱勢。

另外，針對產業用電大用戶，以及網路資料中心 (IDC) 高用電者，則採較高調幅以合理反映用電成本，用電量 5 億度以上且兩年用電平均正成長公司者，以及用電量 0.5 億度以上之網路資料中心，依用電量規模調漲用電大戶為每年用電量 5 億度以上、用電連續 2 年成長為「用電大戶」，設計 4 級距，漲幅為 15%、18%、21%、25%，以有效引導節約用電。

現場有媒體詢問半導體電如台積電（2330-TW）年用電量最大，是否漲幅適用 25% 調幅，林全能表示，該資料屬於「個資」，不便透露。

此外，農漁、學校 (幼兒園到大專院校)、社福團體本次維持電價凍漲，而本次調幅減半及凍漲的產業，會在下半年提報審議會檢討。



最後，經濟部說明，本次電價附帶決議有三項，

第一、本次電價調整幅度與政府補助額度相關，必要時得於本年度第 2 次電價審議會前召開臨時會檢視台電財務狀況；

第二、請台電公司檢視用戶分戶規定之合理性；

第三、有關農漁、學校及社福團體電價凍漲，明年起建請各主管機關編列預算支應。

