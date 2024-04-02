三能-KY積極開發東協市場 確定在印尼設廠並銷售

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-04-02 18:35

專業烘焙器具廠三能 - KY(6671-KY) 今 (2) 日在交易所召開法說會，三能 - KY 在積極 拓展東南亞市場的腳步下，將租用位於中爪哇 SOLO(梭羅) 的現有廠房，面積約 545 坪設立三能工業，將自產產品提供印尼三能銷售，未來將以印尼爲主要根據，積極拓展東南亞市場。

三能 - KY2023 年營收 19.06 億元，分析銷售地區別，兩岸占 85%，兩岸以外的亞洲地區占 12.92%，歐美地區 2.07%，三能 - KY 則積極開發在東南亞地區的市場，並在日本之外，將開發韓國市場。以立足台灣、深耕亞洲並放眼全球爲目標。

三能 - KY 指出，公司未來研發重點包括次世代食品器具表面抗沾黏塗層技術開發、減塑產品 、耐熱塑膠產品開發及生質材料的研究等，同時新品牌「三能 OUTDOOR」2023 年開始推廣、現在已經有實品銷售。

三能 - KY2023 年營收 19.06 億元，毛利率 38.67%，稅後純益 1.78 億元，每股純益 2.89 元，銷售前三大產品類別爲，訂製類、烘焙烤模類、烘焙工具類。