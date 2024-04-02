〈台股盤後〉台積電、鴻海攜手拉抬 大漲244點收史高20466點

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-04-02 14:09

台股今 (2) 日在台積電，以及鴻海為首的 AI 權值股發威下，大漲 244.24 點或 1.2%，收最高 20466.57 點，也再創歷史新高，成交金額 4067 億元；櫃買指數則小漲 0.76 點或 0.3%，收 254.79 點。

市場傳出股神巴菲特旗下公司回補台積電持股，雖然事後證實是愚人節玩笑，但台積電今日仍上漲 20 元或 2.6%，收 790 元，鴻海則大漲 5.65%，收 159 元，廣達同樣大漲半根停板、日月光投控、緯創均漲逾 2%，聯發科、台達電、聯電等均同步收漲。

其他電子指標股來看，創意大漲 6%、達發也漲 5%、臻鼎 - KY、光寶科漲 4%、京元電子、嘉澤、健鼎均漲逾 3%、群光、祥碩等都有 2% 以上的漲幅。此外，半導體設備族群表現強勢，辛耘、瑞耘、迅得、雷科直奔漲停，帆宣、弘塑大漲 8%、蔚華科漲近 7%。