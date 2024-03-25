〈電價調漲〉連三年調漲用電大戶電費 工商協進會建議近年內不宜再漲

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-03-25 11:04

電價費率審議會上周五 (22 日) 召開，拍板 4 月電價費率，平均漲幅 11%。對此，工商協進會表示，可以理解合理反映成本，不過電價已經連 3 年針對用電大戶調漲，再度衝擊企業營運與民生，建議近年內不宜再度調漲電價。

工商協進會指出，此次電價全面調漲，包括製造業、商家、民生用電都受到影響，影響層面擴大。工商協進會認為，漲電價除了可能再度衝擊企業營運與民生，也會削弱整體經濟復甦力道，建議近年不宜再度調漲電費。

同時，工商協進會也提到電價與能源政策、電力結構供需結構息息相關，隨著半導體與 AI 產業蓬勃發展，潛在的電力需求龐大，建議政府從產業發展趨勢出發，進一步計算台灣的電力需求，以多元的能源配置選項，強化能源韌性。工商協進會表示，有穩定的電力供需結構，才能有合理的電價成本。

工商協進會也針對碳費提出看法，工商協進會指出，明年預計開始徵收碳費，對於企業而言是額外的負擔，尤其在萬物皆漲、經營成本提高的情況下，政府應提供完整配套措施，訂定暫緩或延徵碳費的條件，避免重複課徵相關環保規費等，確保企業保有競爭力。