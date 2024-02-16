軟體、雲端需求增 電腦資訊服務業去年Q4、全年營業額雙創高

鉅亨網記者沈筱禎 台北 2024-02-16 11:41

經濟部今 (16) 日發布去年第四季電腦及資訊服務業、專業技術服務業及租賃業統計。其中，電腦及資訊服務業在軟體開發、系統整合建置、雲端資料保管等因素帶動下，單季營業額來到 1620 億元，創歷年單季新高；全年 5700 億元也創高，年增 8.9%。

電腦及資訊服務業去年第四季營業額 1620 億元，季增 15.7%、年增 6.5%。其中，電腦程式設計業 1195 億元，年增 4.6%，主因為網路儲存、軟體開發及系統整合建置等服務需求增加；資訊服務業 425 億元，年增 11.9%，主要受惠拍賣平台網站管理業者結合異業推出多元行銷策略，推升網路平台的廣告效益與雲端電腦資料保管等業績。

專業技術服務業方面，去年第四季營業額 1037 億元，季增 12.1%、年增 2.3%；去年全年營業額 3653 億元，年增 3.6%，單季與去年全年雙創高。

經濟部表示，該項目中，管理顧問業因財務分析、不動產等顧問業務增加，惟企業管理經營諮詢減少，抵銷部分增幅，去年第四季營業額小幅年增 0.1%，至 290 億元；廣告業及市場研究業 474 億元，年增 1.1%，主因網路媒體及大型戶外廣告收入增加；專門設計業受惠商場空間設計、展覽活動設計案件量提高，營業額 248 億元，年增 7%；攝影業 24 億元，年增 7.7%，則是因婚紗攝影業績增長，加以與企業合拍案件增加。

租賃業營業額部分，去年第四季營業額 480 億元，季增 4.1%、年增 7.4%；去年全年 1797 億元，年增 9.3%，雙創新高。